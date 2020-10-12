KKTC Dışişleri Bakanlığı: Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı dün akşam Derinya Kara Sınır Kapısı'nda bir grup Rum faşislerin barikatları kırarak tampon bölgeye girip yangın çıkmasına tepki gösterdi. "Rum faşistlerinin provokasyonu bu sefer cezasız kalmamalı." açıklamada bulundu.

Rum aşırı milliyetçilerin Derinya Kara Sınır Kapısı'nda yaptıkları provokasyona ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Aşırı milliyetçi ve şoven örgüt mensuplarının 11 Ekim 2020 akşamı Derinya Kara Sınır Kapısı'nda Rum polisi gözetiminde barikatları kırarak tampon bölgeye girmeleri ellerine meşale ve havai fişek atarak bölgeye ateş açmaları kabul edilemez. . " açıklaması yer aldı.

Rum makamlarının bugün yaptığı kınama açıklamalarının daha önce yaşanan benzer olaylara ilişkin açıklamaları hatırlattığı ifade edilen açıklamada, medya aracılığıyla Rum polisinin önünde yer almış olayla ilgili yapılan olayla ilgili kimlik tespit çalışmalarının halen devam ettiği yönündeki açıklamalar trajikomiktir.

Açıklamada, "Rum polisi bundan önce meydana gelen olaylarda sadece kısa bir süreli tutuklama ve delil yetersizliği bahanesiyle provokatif eylemlerde bulunanlara karşı gerekli işlemleri yapmadı. Aynı sahne kuruldu. Dün akşam Rum polisi engeli kolaylıkla aştı, faşist grup, Yunan bayrakları ile polis nezaretinde yeniden hedeflerine ulaştı ve gösteri sonrası herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan kolayca olay yerinden ayrılabildi. ifadesi kullanıldı.

"Rum faşistlerinin bu kez provokasyonu cezasız kalmamalı" ifadesinde, bu olayın Birleşmiş Milletler tarafından protesto edildiği ve gerekli girişimlerin talep edildiği belirtildi.

Açıklamada Rum basınında, faşist örgütler tarafından 13 Ekim'de Lefkoşa'da ve 17 Ekim'de Derinya'da motosiklet gruplarının katılımıyla aynı nitelikteki gösterilere katılmaya Rum halkının davet edildiği belirtildi. Rum tarafı için bir samimiyet sınavı olacak bu konuda kara sınır kapılarına yaklaşılmaması ve Rum yönetiminin gerekli önlemleri alması için Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Güçlerine gerekli önerileri yaptı.