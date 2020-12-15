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Aktüel KKTC Cumhurbaşkanlığından, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki:
Aktüel

KKTC Cumhurbaşkanlığından, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin S-400 hava savunma sistemi alımını gerekçe göstererek ABD'nin 14 Aralık 2020 tarihinde aldığı mesnetsiz yaptırım kararını esefle karşılıyor ve kınıyoruz" - "Kıbrıs Türk halkının varlığının yegane güvencesi olan Anavatan Türkiye'nin, konuyu diyalog ve diplomasi yoluyla çözme konusundaki yapıcı önerisini kuvvetle destekliyor ve ABD'nin bu yanlış kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 19:20:57 -
KKTC Cumhurbaşkanlığından, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki:

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin S-400 hava savunma sistemi alımını gerekçe göstererek ABD'nin 14 Aralık 2020 tarihinde aldığı mesnetsiz yaptırım kararını esefle karşılıyor ve kınıyoruz." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin S-400 hava savunma sistemi alımını gerekçe göstererek ABD'nin 14 Aralık 2020 tarihinde aldığı mesnetsiz yaptırım kararını esefle karşılıyor ve kınıyoruz. NATO'nun en önemli üyelerinden biri olan Türkiye'ye karşı alınan bu karar müttefiklik ilişkisiyle de bağdaşmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'nin, 1974'te Kıbrıslı Türkleri toplu katliamdan kurtaran Kıbrıs'taki Türk Barış Harekatı'nı gerekçe göstererek aldığı haksız ambargo kararının hala hafızalarda olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'nin, kısa bir süre önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah satış ambargosunu kaldırarak Rum tarafının silahlanmasına neden olabilecek talihsiz bir başka karar aldığı da yine hatırlanacaktır."

Açıklamada, Türkiye'nin kendi savunmasını güçlendirmek için egemen bir ülke olarak karar aldığı, ABD'nin bu karara saygı göstermesi gerektiği bildirildi.

- "ABD'nin, bu yanlış kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz"

Türkiye aleyhine alınan bu tür kararların, Türkiye'nin, ulusal güvenliği için gerekli tedbirleri alma yönündeki kararlılığını etkilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının varlığının yegane güvencesi olan Anavatan Türkiye'nin, konuyu diyalog ve diplomasi yoluyla çözme konusundaki yapıcı önerisini kuvvetle destekliyor ve ABD'nin, bu yanlış kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.


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