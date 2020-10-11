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Dünya KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı mı?
Dünya

KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı mı?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son dakika haberleri bugün sandık başına giden KKTC’lı seçmenleri tarafından merak ediliyor. KKTC seçim sonuçlarına göre, kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğu alan aday seçimi kazanmakta. Salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda bir hafta sonra en yüksek oyu alan iki aday bir hafta sonra seçimlere girecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 18:51:00 - 2020-10-11 18:57:50
KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı mı?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seçmenleri cumhurbaşkanlığı seçmek için kayıtlı 191 bin seçmen sandık başına gitti. 18 yaşın üzerinde her KKTC vatandaşı oy kullanma hakkına sahip olmakta. KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılmaktadır. Bu cumhurbaşkanlığı seçimi diğer seçimlere göre katılım oranları oldukça düşük kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimine 11 aday yarışmakta. En güçlü aylar arasında mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile mevcut Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar yarışmakta. 

KKTC seçim yasaklarını kaldırmasından sonra resmi olmayan seçim sonuçları açıklanacak. Seçimlere katılan ve geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı olacak. Salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda seçimde en çok oyu alan iki aday arasında bir hafta sonra yeniden yapılacak.

Saat 19:00 itibariyle KKTC seçim sonuçları

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