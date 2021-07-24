KKTC Cumhurbaşkanlığı, BMGK'nin Kapalı Maraş açıklamasını kınadı: İki egemen devlet olduğu gerçeğini hatırlatmak isteriz

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, BMGK Dönem Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya yanıt verildi.

Açıklamada, "BMGK'nın Dönem Başkanlığı'nın 23 Temmuz 2021 tarihinde yapmış olduğu açıklamayı Rum tarafı ve Yunanistan'ın baskıları karşısında günü kurtarmaya yönelik ilkesiz bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Dışişleri Bakanlığımız bu konuda gerekli açıklamayı yapmış olmakla birlikte, aşağıdaki hususları bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz." ifadeleri yer aldı.

BMGK'nin 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlarıyla Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı'nın 9 Ekim 2020 tarihli açıklamasının, Maraş'ın herhangi bir yerine sakinleri dışında başkalarının yerleşimini engellemeye ve bunu mümkün kılabilmek için söz konusu bölgenin BM yönetimine devredilmesini sağlamaya yönelik olduğu hatırlatılan açıklamada, bölgenin (Maraş) BM yönetimine devrinin, bölgeye eski sakinlerinin dışında başkalarının yerleşmesini önlemeye yönelik bir araç olarak öngörüldüğü kaydedildi.