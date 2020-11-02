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Aktüel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Dayatma ile bir çözüm olamaz"
Aktüel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Dayatma ile bir çözüm olamaz"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:21:37 -
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Dayatma ile bir çözüm olamaz"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta dayatma ile bir çözümü kabul etmeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki Oda Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı açıklamada, Başbakanlığı görevi sırasında, KTTO ile özellikle pandemi döneminde çok yakın çalıştıklarını ifade etti.

KTTO üyelerinin yaptığı katkılara ve görüşlerine her zaman önem verdiğini belirten ve bunun için teşekkür eden Tatar, "Bu makamda da sizlerle istişare içerisinde, sizlerin değerli görüşlerini almak ve ona göre siyaset üretmek, topluma liderlik etmek elbette en doğrusudur diye düşünüyorum." dedi.

Tatar, yarın Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasidis ile göreve gelmesinin ardından ilk kez görüşme yapacağını ve bunun tanışma amaçlı olduğunu söyledi.

Bu toplantıya mutlaka hazırlıklı gitmeleri gerektiğini belirten Tatar, orada Kıbrıs Türk halkının beklentilerini ifade etmesi ve gelecek süreçte KKTC'ye uygulanan ambargo ile izolasyonların da mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, "Eğer karşı tarafta bir iyi niyet varsa, Kıbrıs'ta kalıcı bir barış beklentisi içerisindeyseler, bu ambargo ve izolasyonlara bakmak lazım çünkü bu tecrit kabul edilemez. Bu çağda bu anlayış Kıbrıs Türk halkının kabul edeceği bir anlayış değildir. Bunu, yarınki toplantıda en iyi şekilde ifade etmek istiyorum." dedi.

- "Dayatma ile bir çözüm olamaz"

"Bugün KKTC'ye direkt uçuş yoksa, Rum tarafının vetosundan dolayı direkt uçuş yoktur." diyen Tatar, şöyle devam etti:

"Bugün Larnaka'dan buraya seyahat özgürlüğü engellenmekte ise bu, Rum tarafının vetosuna bağlı olarak bir engellemedir. Bütün bunlar bize engellemedir. Çünkü dayatma ile bir çözüm olamaz. Yani, Kıbrıs Türk tarafı kalkınmasın, gelişmesin, refahını bulmasın, dayatma ile bir çözüm… Asla bunu Kıbrıs Türk tarafı kabul etmez, biz de kabul etmeyiz. Bunları açık ve net bütün dünyanın gözü önünde ifade etmek lazım çünkü kabul edilecek bir tarafı yoktur."

KTTO Başkanı Turgay da yönetim kurulu olarak Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret ettiklerini söyleyerek "Sizlere, yeni seçilmiş olduğunuz Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyoruz. Bu sürecin Kıbrıs Türk toplumu için hayırlı olmasını canı gönülden diliyoruz." dedi.



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