KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ABD Büyükelçisi Garber'i kabul etti

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) akredite Büyükelçisi Judith Gail Garber'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 2 saat süren kabulde Büyükelçi Garber, Cumhurbaşkanı Tatar'ı, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesinden dolayı kutladı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Rum lider Nikos Anastasiadis ile dün yaptığı sosyal içerikli tanışma amaçlı görüşme, öngörülen 5'li toplantı ve Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu durum ile gelecek dönemde yer alması muhtemel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD'deki Başkanlık seçimleri ve bunun Kıbrıs ve bölge açısından muhtemel etkileri üzerinde de durulan kabulde Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkleri üzerindeki izolasyon ve kısıtlamaları da gündeme getirdi.

KKTC'de 18 Ekim'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda oyların yüzde 51,69'unu alarak KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, 23 Ekim'de görevi devralmıştı.

