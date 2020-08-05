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Aktüel

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Lübnan'a taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 16:28:28 -
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Lübnan'a taziye mesajı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve sevenlerinin acısını Kıbrıs Türk halkı ve şahsı adına paylaşarak, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamaya ilişkin bir taziye mesajı yayımladı.

Akıncı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beyrut’ta meydana gelen ve Kıbrıs'tan da hissedilen büyük patlama sonucunda yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce yaralının olduğu anlaşılmaktadır. Bu büyük trajedi bize tıpkı yolunu şaşıran füzenin topraklarımıza düşmesi gibi istikrarsız bir bölge ile ne kadar iç içe olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Tüm yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve yakınlarının acısını Kıbrıs Türk halkı ve şahsım adına paylaşırken yaralılara da acil şifalar dilerim."

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