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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Bir etkinlik Güney’de yapılacaksa aynısı Kuzey’de de yapılmalı"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs futbol takımları arasında oynanacak dostluk maçına ilişkin, “Bir etkinlik Güney’de yapılacaksa aynısı Kuzey’de de yapılmalı” dedi.

19 Mart 2019 Salı 17:54
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Bir etkinlik Güney’de yapılacaksa aynısı Kuzey’de de yapılmalı"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs futbol takımları arasında oynanacak dostluk maçına ilişkin, “Bir etkinlik Güney’de yapılacaksa aynısı Kuzey’de de yapılmalı” dedi.


Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs futbol takımları arasında oynanacak dostluk maçının Güney Kıbrıs’ta yapılması KKTC tarafında tepkiye neden oldu. Organizasyonun Güney Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Stelios Vakfı tarafından finanse edilen Barış ve Spor Örgütünün düzenlediği Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina takımları arasında yapılacak dostluk maçı, Türklerin ve Rumların, Birleşmiş Milletler kontrolünde ara bölgede bulunan Pile köyünde yapılan futbol sahasının yerininGüneyKıbrıs Rumtarafına çekilmesiKKTC tarafından tepkiye neden oldu. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı maça katılmaktan son anda vazgeçerken tepkiye neden olan ’’Dostluk maçı’’ ile ilgili basın toplantısı düzenledi.


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hiçbir zaman “Güney’e gitmem tavrında olmadığını”, ancak bir etkinlik Güney’de yapılacaksa aynısının Kuzey’de de yapılması gerektiğini vurguladı. Akıncı, “Bu basit bir statü meselesi değildir. Bu, Kıbrıs Türkü’nün varlığı ve siyasi eşitliği meselesidir. Siyasi eşitlik gibi haklı olduğunuz noktalarda kararlı ve ısrarlı tavrınızı sürdürmezseniz nerelere sürüklenebileceğinizi düşünmek bile istemiyorum” dedi.


Akıncı, iki toplumlu etkinliğin, gündeme geldiği tarihten itibaren Pile’de BM’nin kontrolündeki bölgede bulunan sahada yer alacağının söylendiğini, ancak son günlerde BM’nin güvenliği sağlayamayacağını açıklaması üzerine etkinliklerin Pile’de BM kontrolü dışında kalan bir sahaya kaydırıldığını anlattı. “Esas üzücü olan BM’nin tavrıdır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu gelişmenin kabul edilebilir olmadığını, BM’nin yardımcı olması gereken bir durumda hiç yardımcı olmadığını söyledi.


“Bize maçın hep BM kontrolündeki bölgede olacağı söylendi. BM son anda, ‘güvenliği sağlayamam’ diyorsa adadaki varlığı kendi elleriyle sorgulanır hale gelir” diyen Akıncı, BM’nin birkaç yüz kişinin katılacağı bir organizasyona ev sahipliği yapamamasının kabul edilebilecek bir tavır olmadığını söyledi.


Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bir etkinlik o tarafta olacaksa bu tarafta da olacak veya ara bölgede olacak. Hassasiyetimiz, Kıbrıs Türkü’nün varlık ve eşitlik kavgasıdır, başka bir şey değil” şeklinde konuştu.


Bir gazetecinin "Bu maç oynanırken sizin basın açıklaması yapmanız barışa ne katkı sağlar?" sorusu üzerine KKTC Cumhurbaşkanı sert tepki göstererek, "Senin bu soruyu sorman ne kadar katkı yapar? Drogba değil, Drogbalar gelse, dünyanın en ünlü futbolcuları gelse Kıbrıs Türk gençliği eşit haklara sahip olmadıktan sonra ne işe yarayacak” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:54
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