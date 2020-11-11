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Aktüel KKTC Cumhurbaşkan Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
Aktüel

KKTC Cumhurbaşkan Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-11 00:06:46 -
KKTC Cumhurbaşkan Tatar, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Borell, Cumhurbaşkanı Tatar'ı telefonla arayarak, seçim zaferinden ötürü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, Kıbrıs Türk halkının, egemen eşitlik ve iki devlet temelinde, taraflar arasında iş birliğini de içeren bir uzlaşı için kendisine yetki verdiğini belirtti. Tatar, KKTC halkının üzerindeki izolasyon ve kısıtlamaların haksızlığına işaret etti ve Avrupa Birliği'nin üzerine düşeni yapmadığını dile getirdi.

AB'nin 2004'te aldığı karar çerçevesinde izolasyonları kaldırma vaatlerini yerine getirmesini beklediklerini vurgulayan Tatar, görüş ve tutumlarını daha etraflı bir şekilde anlatmak maksadıyla Borrell ile yakın bir gelecekte görüşmekten memnuniyet duyacağını ifade etti.

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