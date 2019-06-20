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KKTC Başbakanı Tatar’dan Kapalı Maraş açıklaması

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 45 yıldır kapalı tutulan Maraş kentinin sivil yerleşime açılmasının sanayi, inşaat ve diğer alanlarda büyük bir kapasite oluşturacağını belirterek, KKTC’nin çehresini değiştireceğini söyledi.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:11
KKTC Başbakanı Tatar’dan Kapalı Maraş açıklaması

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 45 yıldır kapalı tutulan Maraş kentinin sivil yerleşime açılmasının sanayi, inşaat ve diğer alanlarda büyük bir kapasite oluşturacağını belirterek, KKTC’nin çehresini değiştireceğini söyledi.


KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve beraberindeki heyeti kabul etti. Tatar, üretimin ne kadar önemli olduğunu, üretim için altyapının olması gerektiğini defalarca Sanayi Odası ile görüştüklerini dile getirerek, Kıbrıs’ın şartlarında yüksek maliyetlerle üretim yapabilmenin kolay olmadığını, devletin ne gerekirse onu yapması gerektiğini kaydetti. Yeni sanayi bölgesi ile diğer çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Başbakan Tatar, bütün bunları tamamlayacak olan rekabet ortamının da oluşturulabilmesi için kabloyla elektriğin ülkeye getirilmesinin yanı sıra e-devlet gibi başka birtakım çalışmaların olduğunu belirtti. Bütçe imkanlarının sıkıntılı ve büyük bir bütçe açığının olduğunu, Türkiye ile birlikte ekonomik mali iş birliği protokolü üzerindeki çalışmaların devam ettiğine işaret eden Başbakan Ersin Tatar, çalışmalar hakkında Avunduk ve Sanayi Odası heyetine bilgi verdi.



“Korkmamak, çekinmemek lazım”


Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme gelen Maraş konusuna da değinen KKTC Başbakanı Tatar, bunun ayrı bir proje ve Türkiye’ye de danışılarak yapılan bir çalışma olduğunu anlattı. Tatar, önce bir envanter çalışması yapılarak, Türk yönetimde Maraş’ın açılması ve yabancı hak sahiplerinin de gelip yatırımlarına sahip çıkmalarının veya Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden birtakım mülkiyet düzenlemelerinin yapılacağı bilgisini verdi. Tatar, bunun önümüzdeki yıllarda KKTC ekonomisine etkisini göstereceğini vurgulayarak, mutlaka her türlü sektöre yansımaları olacağını kaydetti. Maraş’ın açılmasının sanayi, inşaat ve diğer alanlarda büyük bir kapasite oluşturacağına inandığını belirten Başbakan Tatar, su projesinden sonra kabloyla elektrik getirilmesi, e-devlet, diğer projeler ve Maraş’ın açılmasının KKTC’nin çehresini değiştireceğini söyledi. “Büyük düşünmek lazım, büyük işler yapmak lazım, korkmamak, çekinmemek lazım” diyen Başbakan Ersin Tatar, bu işlerin yapılabilmesi için kararlılık ve irade gerektiğini, bu iradenin ise bu hükümette olduğunu kaydetti.


Kamu özel ortaklığı ve yap-işlet-devret modelinin önemine işaret eden Tatar, KKTC’de hizmetlerin daha iyi bir noktaya gelebilmesi ve çağın nimetlerini yakalayabilmesi, rekabet gücünü arttırabilmesi için bu yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Tatar, “Esas olan halkın hizmet alabilmesi, ekonominin büyümesi, ithalatın azaltılarak ihracatın artırılması, katma değer yaratılması ve istihdamsa, bunların yapılması gerekir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:11
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