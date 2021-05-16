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Dünya KKTC Başbakanı Ersan Saner duyurdu: Türkiye ile yapacağız
Dünya

KKTC Başbakanı Ersan Saner duyurdu: Türkiye ile yapacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, yakın zamanda Türkiye ile ortak bir projeye imza atacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 18:48:00 -
KKTC Başbakanı Ersan Saner duyurdu: Türkiye ile yapacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önümüzdeki günlerde ülkemize gelecek ve kendisiyle birlikte ana vatan Türkiye'den deniz altı borularla Geçitköy Göleti'ne taşınan suyun tarımsal sulamada kullanımıyla ilgili güzel haberleri halkımızla paylaşacağız.' dedi.

Başbakan Saner, gündemdeki gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlamalara rağmen güzel ve olumlu duygularla kutladıklarını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve hükümet olarak KKTC'ye ve halka güzel günler yaşatmakta kararlı olduklarını vurgulayan Saner, "Bu amaç doğrultusunda Kovid-19 salgını ve neden olduğu ekonomik sorunlarla baş edebilmek için birlik beraberlik içinde ülke çıkarlarını her şeyden önde tutan bir anlayışla yoğun çalışılması gereken bir döneme girmekte olduğumuzun farkındayız ve gereğini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin sorunlarını geride bırakmak ve bir an önce layık olunan yaşam kalitesine ulaşmak için tüm sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek örgütleri ve siyasal partilerle iş birliğine hazır olduklarını ifade eden Saner, 19 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı'na kadar aşılama konusunu büyük ölçüde halletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Saner, ülkedeki açılma sürecinin yarından itibaren yeni bir evreye gireceğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Gelecek haftadan itibaren pazar günleri elzem konular dışında uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağını kaldırıyoruz. Turizmin açılmasını 10 Haziran'dan 3 Haziran'a çekmek için hükümet olarak çalışıyoruz. Bileklikle karantina uygulamasını genişletiyor, 18 yaş altı ile 50 yaş üzeri herkesi evde bileklikle karantina uygulaması kapsamına alıyoruz. Şu anda, 3 bin 500 bileklikle bileklik takarak karantina uyguluyoruz ancak bu sayı 29 Mayıs'tan itibaren 2 bin artışla 5 bin 500'e çıkarılacak."

Çift doz Kovid-19 aşısı yaptıranların çift PCR testinde de negatif çıkmaları koşuluyla karantina olmadan KKTC'ye girmeleri üzerinde çalıştıklarını kaydeden Saner, Kıbrıs Rum kesimiyle sınır kapılarının açılmasının İki Toplumlu Sağlık Komitesi'nde değerlendirildiğini belirtti.

"Fuat Oktay önümüzdeki günlerde ülkemize gelecek"

Saner, "Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önümüzdeki günlerde ülkemize gelecek ve kendisiyle birlikte ana vatan Türkiye'den deniz altı borularla Geçitköy Göleti'ne taşınan suyun tarımsal sulamada kullanımıyla ilgili güzel haberleri halkımızla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde de yoğun çalışma içine gireceklerini aktaran Saner açıklamasını şöyle tamamladı:

"Erken seçim tarihinin Nisan 2022 olmasında ısrarlıyız. Daha önce Ekim 2020 demiştik ama salgının bu kadar uzun süreceği ve geçen yıldan da ağır geçip, tüm sektörlerimizi sıkıntıya sokacağı öngörülmemişti. Dolayısıyla halkımıza haksızlık yapıp, sıkıntıların aşılması için çalışacağımız yerde erken seçimi gündemimizin en ön sırasına koyamayız."

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