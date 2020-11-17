KKK darbe girişimi davasında ara karar

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davada mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutukluluk inceleme için sanıklar ve avukatlarının taleplerinin alındığı duruşmada, beyanların tamamlanmasından sonra mahkeme heyeti müzakereye çekildi.

Müzakere sonrası Mahkeme Başkanı Murat İlhan, mahkeme heyetinin oy birliği ile aldığı ara kararları açıkladı.

Buna göre, bazı sanıkların tanık dinlenilmesi talepleri ile daha önce esasa ilişkin savunma yapan bazı sanıkların tekrardan savunma için süre istemi talepleri reddedildi.

Mahkeme, ayrıca tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine yarın, sanık eski üsteğmen Bayram Üstündağ'ın esas hakkındaki savunmasıyla devam edilecek.

- Davanın geçmişi

Darbe girişimi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 150 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş ve mahkemenin iddianameyi kabulü sonrası 150 sanığın yargılanmasına 6 Temmuz 2017'de başlanmıştı.

Yargılama devam ederken aralarında dönemin KKK Lojistik Başkanı olarak görev yapan eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in de bulunduğu 8 sanığın dosyaları ayrılmış, sanık sayısı 142'ye düşmüştü.

Davanın 22 Kasım 2019'daki celsesinde ise Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıklamış, aralarında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Adem Boduroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar'ın da bulunduğu 94 sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini istemişti.

Sanıkların 17'sinin "darbeye yardım" suçundan 20 yıla, 2'sinin ise FETÖ üyeliği suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Savcı mütalaasında 12 sanık hakkında beraat, firari 12 sanığın dosyalarının ayrılmasını, daha önce "Anayasayı ihlal" suçundan başka davalarda ceza alan 5 sanığın ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmalarını istemişti.

Mahkeme, 19 Ağustos'taki ara kararında aralarında eski albaylar Uğur Karaca ve Nuh Altınsoy'un da bulunduğu 12 firari sanığın dosyalarının mevcut davadan ayrılarak yargılanmalarının başka dava dosyasından sürdürülmesini kararlaştırmıştı.

Dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın darbeciler tarafından alıkonulmasına ilişkin davada yargılanan ve Yargıtay tarafından dosyaları bozulan eski albaylar Erkan Erol ile Mahmut Gündoğdu'nun dosyalarının mevcut dava ile birleştirilmesi kararı sonrası davadaki sanık sayısı 132 olmuştu.