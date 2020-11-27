KKK darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, 21 Ekim'de esasa ilişkin savunma yapan eski tuğgeneral Adem Boduroğlu ek savunma yaptı.

Darbe girişiminde şehit olanlara rahmet, gazilere şifa dileyen Boduroğlu, 15 Temmuz'un önceden planlanmış bir darbe olmadığını savundu. Boduroğlu, olay günü Kara Kuvvetleri Komutanlığına başka bir kuvvet komutanlığından irtibat personelinin gelmemesinin de bunu doğruladığını ileri sürdü.

Olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Boduroğlu, darbe girişimi sırasında kendi görev yerinde bulunduğunu ve bu bölgeyi işgal etmesinin söz konusu olmadığını ifade etti.

Darbe girişimi sırasında eline silah almadığını, kimseye ateş etmediğini savunan Boduroğlu, "Harekat merkezinde hiçbir yerden kanunsuz emir alınmamış ve kanunsuz emir verilmemiştir." diye konuştu.

Boduroğlu, 15 Temmuz'da evinden görev yerine gitmesi için kendisine makam aracının dahi gönderilmediğini belirterek, darbe girişiminde yer almadığını iddia etti.

Sanık Boduroğlu, olay günü Kara Kuvvetlerine bağlı birliklerden hiçbirinde kendisi tarafından çekilmiş darbe içerikli bir mesajın bulunamadığını söyledi.

Boduroğlu, örgütsel amaçlı patates hat kullandığına dair tespiti de kabul etmedi.

Eski tuğgeneral Boduroğlu, "Allah hiç kimseyi adaletten ayırmasın." diyerek savunmasını tamamladı.

Davanın 22 Kasım 2019'daki duruşmasında açıklanan esasa ilişkin mütalaada, Boduroğlu'nun, "Anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talep edilmişti.