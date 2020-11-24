KKK darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, eski KKK Plan Harekat Dairesi Başkanlığı Plan Şube Müdürü albay Mahmut Gündoğdu, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı.

Daha önce dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada yargılandığını, fakat hakkındaki kararın Yargıtayca bozulduğunu aktaran Gündoğdu, suç teşkil edecek eyleminin bulunmadığını, darbe girişimi ve FETÖ ile bağlantısının olmadığını öne sürdü.

Başında bulunduğu şubenin sınır ötesi de dahil Kara Kuvvetleri Komutanlığının harekat planlarının tümünü koordine ettiğini belirten Gündoğdu, bu nedenle oldukça yoğun çalıştıklarını ifade etti.

"Benim burada bulunmamın sebebi o gece geç saatte kimseden emir almaksızın karargaha gitmiş olmamdır." diyen Gündoğdu, Kara Kuvvetlere Komutanlığının yurt içi ve dışında önemli operasyonlar gerçekleştirdiğini, söz konusu operasyonlar sırasında da tıpkı 15 Temmuz'daki gibi kimseden emir almadan karargahtaki görevinin başında bulunduğunu savundu.

Olay tarihinde büyük bir terör saldırısına ilişkin haberler üzerine saat 00.15'te sivil kıyafetleriyle kışlaya gittiğini, bunun görüntülerle de sabit olduğunu ifade eden Gündoğdu, "Karargaha darbe girişimi olduğunu bilmeden, tamamen görevim gereği, herhangi bir eyleme iştirak etme düşünesi ve iradesi olmadan, o güne kadar görevimin gereği ne yaptıysam o gün de aynı şeyi yapma düşüncesiyle, herhangi bir planın parçası olarak değil de görev bilinciyle gittiğimi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Darbe faaliyetinin başladığı kritik saatlerde kendisinin kışla dışında olduğunu aktaran Gündoğdu, 16 Temmuz günü saat 11.27 civarında Daire Başkanına bilgi vererek karargahtan ayrıldığını, kışlada herhangi bir eyleminin olmadığını öne sürdü.

Gözaltına alındığı 21 Temmuz'a kadar normal faaliyetine devam ettiğini belirten Mahmut Gündoğdu, suçsuz olduğunu savunup, tahliye ve beraat istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.



