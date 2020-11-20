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Aktüel KKK darbe girişimi davasına devam edildi
Aktüel

KKK darbe girişimi davasına devam edildi

Eski KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü kurmay albay Mutlu Serkan Vurdem, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:40:36 -
KKK darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 132 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya bazı tutuklu sanıklar oldukları cezaevlerinden video konferans yöntemiyle katıldı, taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Olay tarihinde KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü olan eski kurmay albay Mutlu Serkan Vurdem, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasına başladı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda düzenlenen terörle mücadele toplantısına katıldığını belirten Vurdem, bir süre sonra bazı komutanların bitmeden toplantıdan ayrıldığını söyledi.

Vurdem, saat 19.00'da KKK Karargahı'na geçtiğini, dönemin Personel Başkanı Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ün makamına çıkarak toplantıya ilişkin kendisine bilgi verdiğini ifade etti.

Karargahtan ayrılacağı sırada tatbikat yapılacağı bilgisini aldığını iddia eden Vurdem, bunun üzerine nizamiye nöbetçisinden komutanlık binasında bulunanların isimlerini istediğini kaydetti.

Darbe girişimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla öğrendiğini öne süren sanık Vurdem, daha sonra odasına geçtiğini, gecenin önemli bir kısmını burada geçirdiğini iddia etti.

Sabah saatlerine kadar gelişmelere ilişkin bilgi almak için kendisini telefonla arayanlara cevap vermekle meşgul olduğunu savunan Vurdem, darbe girişiminin bastırılmasıyla sivil kıyafetlerini giyerek karargahtan ayrıldığını söyledi.

Darbe girişiminde yer almadığını, mesaide kaldığı için suçlandığını iddia eden Vurdem, "O gece karargahı terk etmem halinde suç işlemiş olacaktım, böyle bir şey yapmadım." dedi.

Gece boyunca silah kullanmadığını, kimseye de kanunsuz emir vermediğini, Ömer Şevki Gençtürk'ün de arasında bulunduğu bir grup askerin alıkonulmasına ilişkin de talimatının olmadığını ileri süren Vurdem, aleyhindeki beyanların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Yaklaşık 6 saat savunma yapan sanık Vurdem, 23 Kasım'da görülecek duruşmada kaldığı yerden savunmasına devam edecek.

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