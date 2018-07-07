THY - İmaj
0553 313 94 23

Kjaer, Galatasaray'a gelecek mi? Menajeri açıklama yaptı

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı yıldız Simon Kajer'in menajeri, Galatasaray'dan teklif alındığı yönündeki haberleri yalanladı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:17
Kjaer, Galatasaray'a gelecek mi? Menajeri açıklama yaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak savunma hattında Nagatomo'ya imza attıran Galatasaray'aSimon Kjaer'den kötü haber geldi.

"SEVILLA'DA KALMAK İSTİYOR"

Danimarkalı oyuncunun menajeri Mikkel Beck transfer iddialarıyla ilgili olarak, "Simon Fenerbahçe'den sonra yeni bir maceraya atıldı. Sevilla'da çok mutlu ve uzun bir kontratı var. Dünya Kupası'nı tamamladı ve yeni sezona başlamayı iple çekiyor. La Liga oynamak, orada yarışmaya devam etmek istiyor. Medyada çıkan haberlerle ilgili yorum yapamam ama bize gelen hiçbir resmi teklif olmadı, bunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Geçen sezon başı Fenerbahçe'den Sevilla'ya tam 12,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan 29 yaşındaki stoperin 2021 yılı haziran ayına kadar Endülüs ekibiyle sözleşmesi bulunuyor. (Fanatik)

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:17
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. Sevilla
  4. Danimarka
  5. Simon Kjaer

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere 'bire bir' eğitim verilecek
    1. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere..
    2. Özel ekipten kaçamadılar!
    3. Kjaer, Galatasaray'a gelecek mi?..
    4. HDP'nin İstiklal Marşı rahatsızlığı
    5. Açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken..
    6. Flaş! ABD'de OHAL ilan edildi!
    7. Fenerbahçe'den ayrılan Aykut Kocaman..
    8. Dikkat: Güneş çarpması öldürebilir!
    9. Tahliye vaadiyle dolandırıcılık!..
    10. Prematüre bebekleri beslerken...
    11. Yüz binlerin beklediği KHK! Son KHK,..
    12. İran'dan IŞİD'lilere toplu idam!
    13. Dünya pamuk konferansı Türkiye'de..
    14. İşte erkeklerin boşanmak istemelerinin..
    15. Teröristler su dağıtım idaresini hedef..
    16. İBB açıkladı: Metrobüs kullanan yolcu..
    17. ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
    18. Pişik olan bebeğe pudra kullanmayın
    19. Somali'de bomba yüklü araçla terör..
    20. İşte İslam ordusunun dünyayı titreten..
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada