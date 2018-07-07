Kjaer, Galatasaray'a gelecek mi? Menajeri açıklama yaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak savunma hattında Nagatomo'ya imza attıran Galatasaray'aSimon Kjaer'den kötü haber geldi.

"SEVILLA'DA KALMAK İSTİYOR"

Danimarkalı oyuncunun menajeri Mikkel Beck transfer iddialarıyla ilgili olarak, "Simon Fenerbahçe'den sonra yeni bir maceraya atıldı. Sevilla'da çok mutlu ve uzun bir kontratı var. Dünya Kupası'nı tamamladı ve yeni sezona başlamayı iple çekiyor. La Liga oynamak, orada yarışmaya devam etmek istiyor. Medyada çıkan haberlerle ilgili yorum yapamam ama bize gelen hiçbir resmi teklif olmadı, bunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Geçen sezon başı Fenerbahçe'den Sevilla'ya tam 12,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan 29 yaşındaki stoperin 2021 yılı haziran ayına kadar Endülüs ekibiyle sözleşmesi bulunuyor. (Fanatik)