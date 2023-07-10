Kızlara özel okul kurulacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevapladı

Öğretmenlere yeni atama yapılacak mı? Kız okulları kurulacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de konuşuyor.

Bakan Tekin'in açıklamaları şöyle:

Atama bekleyen öğretmenleri anlıyorum. Aileleri ve kendileri beklenti içinde. Elimizden geldiğince bu arkadaşlarımızın programlarını çözeceğiz. Biz de istiyoruz ancak şu an bu işin prosedürleri ve kadro problemi var.

Türkiye Yüzyılı'nın inşası öğretmenler üzerinden olacak. Türkiye Yüzyılı kuşağı yetiştirmek bizim görevimiz.

"Bize özgü bir eğitim kurgusu oluşturulmalı"

Bize özgü bir eğitim kurgusunu tartışmamız gerekiyor. Çocuğunu bize teslim eden anne ve baba, öğretmenlere devasa bir misyon yüklüyor. Yeri geliyor anne yeri geliyor baba oluyorlar. Öğretmenlerimiz de bu durumda eziliyor. Her veli öğretmenlerin yükünü hafifletmek için çaba göstermeli.

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Toplumsal seferberlik çağrısı

Örf ve pozitif eğitimi harmanlayan bir model oluşturmalıyız. Toplumsal seferberlik ilan etmeliyiz. Aileler çocuğun eğitiminde daha çok rol üstlenmeli.

Kızlara özel okul kurulacak mı?

Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin ilk söylediği şey "Erkeklerin olduğu yerde olmasını istemiyorum" diyor. Biz o kızlarımızı eğitime dahil etmeliyiz. Karma eğitim esastır. Kız okulları kurmak gerekiyorsa kurulur.

Eğitim sistemiz biraz tutucu. Dünya çok hızlı değişiyor, eğitim sistemi sürekli revize olmalı.

20 yılda 359 bin derslik

MEB bünyesinde çalışan öğretmenlerin yüzde 80'i son 20 yıl içinde atanmış durumda. Yine 20 yılda 359 bin derslik yapıldı. Derslik ve öğretmen sayısı dünya ortamaları seviyesinde.

"Eğitim deneme tahtası oldu" eleştirilerine de değinen Bakan Tekin "Tartışmayı sınav sistemlerine indirgemek çok yanlış" ifadelerini kullandı. Bakan Tekin, eğitimde radikal dönüşüme karşı olduğunu söyledi.