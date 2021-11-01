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Dünya Kızlar 16’sında evlenebilir
Dünya

Kızlar 16’sında evlenebilir

Pakistan Şeriat Mahkemesi, kızların 16 yaşında evlenmesinin İslam’a aykırı olmadığını belirtirken eğitime vurgu yaptı. Mahkeme, evlilik için sadece fiziksel sağlık ve ekonomik durumun yeterli olmadığını, zihinsel sağlık ve eğitimin de gerekli olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:35:00 -
Kızlar 16’sında evlenebilir

Dünyanın bir çok ülkesinde evlenme yaşı değişik baremlerde belirlenirken, ABD’de bazı eyaletlerde 14 yaşında bile kızların evliliğine imkan var iken, İslam dünyasında 18 yaş altı evlilikler üzerinden çıkartılan kavgalar sürüyor. 18 yaş altı evlilik konusunda Pakistan’da önemi bir yargı kararı alındı. Pakistan’da yasaların İslam’a uygunluğu konusunda karar veren en yüksek mahkeme, asgari evlenme yaşının belirlenmesinin İslam’ın öğretilerine aykırı olmadığına karar verdi. Federal Şeriat Mahkemesi, kız çocukları için mevcut olan 16 yaş sınırının, evlenmeden önce temel bir eğitim almalarına yardımcı olacağını kaydetti.

Eğitimin, cinsiyete bakılmaksızın her Müslüman için zorunlu olduğunu belirten yargıçlar, mahkemeye başvurulmasının ardından konuyu gündemine aldı.

Pakistan’da yayımlanan Dawn gazetesi, kararda, sağlam bir evlilik için, sadece fiziksel sağlık ve ekonomik istikrar gibi etkenlerin gerekli olmadığının, aynı zamanda zihinsel sağlık ve entelektüel gelişimin de eşit derecede önemli olduğunun ve bunun için eğitim gerektiğinin ifade edildiğini bildirdi. Gazetenin haberine göre kararda “Eğitim, bir bireyin ve dolayısıyla herhangi bir ulusun gelecek neslinin gelişiminin anahtarı olduğu için kadınların güçlendirilmesi esastır” denildi.

Erkekler için asgari 18 yaş

Bu haftanın başlarında mahkeme, kız çocuklarını küçük yaşta evlendirme veya aile içi anlaşmazlıkları çözmek için kız çocuklarını evlendirmenin İslam’ın öğretilerine aykırı olduğunu da ilan etti. Pakistan’da erkeklerin evlenmeleri için de en az 18 yaşında olması gerekiyor.

ABD’deki 14 yaşındaki evlilikler hakkında hiçbir çalışma yapmayan Batı kaynaklı bazı kuruluşlar, Pakistan’daki evlilik yaşının belirlenmesi konusunda ise ısrarla belirleyici olmak istiyorlar. Batı kaynaklı kuruluşlar, evlilik yaşının 18’den aşağıya inmesine, ABD dışında karşı çıkıyorlar. Pakistan’ın 1929 tarihli çocuk yaştaki evlilikleri yasaklayan bir kanunu var ve bu kanuna uymayanlara hapis ve para cezası öngörüyor.

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