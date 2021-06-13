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Gündem Kızını parka götüren babaya İstanbul'un göbeğinde maganda kurşunu!
Gündem

Kızını parka götüren babaya İstanbul'un göbeğinde maganda kurşunu!

Kızını parka götürdüğü sırada maganda kurşunu nedeniyle hayatını kaybeden babanın öldürülme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 23:59:00 - 2021-06-14 00:04:56
Kızını parka götüren babaya İstanbul'un göbeğinde maganda kurşunu!

İstanbul Şişli'de geçtiğimiz cuma günü, 40 metrekarelik otopark için iki grup sokak ortasında birbiriyle çatıştı.

İki yaşındaki kızı Ada'yı parka götüren Okan Karaten öldü, biri motosikletli kurye iki kişi de yaralandı.

Babanın öldürülme anının görünleri çıktı

O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir mahalle sakinin cep telefonuyla çektiği görüntülerde silahlı kişilerin rast gele ateş açtığı görülüyor.

Kurşunlar her yere isabet etti

Bu sırada iki araç arasında saklanan kişi vuruluyor. Bu kişinin çatışan grupla bağlantılı olduğu belirtildi. Rast gele sıkılan kurşunlar araçların camlarına da isabet ediyor.

Çatışmaya şahit olan bazı kişilerin ise rahat tavırları dikkat çekiyor. Çatışmada Okan Karaten hayatını kaybederken biri motokurye iki kişi de yaralanmıştı.

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