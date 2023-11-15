Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye büyük saygısızlık: Irkçı tezahürat yaptılar!
Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye büyük saygısızlık: Irkçı tezahürat yaptılar!
Kızılyıldız taraftarları dün akşam oynanan Fenerbahçe maçında ırkçı tavırlardan geri durmadı...
Sırbistan'daki Türk sancağı olarak bilinen Novi Pazar'la oynanan maçlarda söyledikleri ırkçı tezahüratı Fenerbahçe karşısında tekrarladılar.
Baja Mali Knindza takma adıyla bilinen Mirko Pajcin'in şarkısını Fenerbahçe için ırkçı tezahürat olarak kullandılar.
Söz konusu şarkıyı Kızılyıldız taraftarları "Pevaj Srbijo" olarak değiştirdiler. Fenerbahçe maçı 87-56 kaybetti.