Kızıltepeli Özmen krosta Türkiye dördüncüsü oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Anafartalar Ortaokulunda okuyan Yusuf Özmen atletizm kros yarışmasında Türkiye 4’üncüsü oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı Mardin’i gururla temsil eden Özmen’i tebrik etti.

Mardin İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Sarı, atletizm kros yarışmasında Türkiye 4’üncüsü olan Kızıltepe Anafartalar Ortaokulu öğrencisi Yusuf Özmen’i ve öğretmenlerini makamında kabul ederek çeşitli hediyeler verdi. Sportif faaliyetlerde elde edilen böylesi bir başarının kendilerini çok memnun ettiğini belirten Sarı, “Öğrencimizi yarışmaya hazırlayan ve ona her zaman destek olan ailesini, okul müdürünü ve öğretmenlerini de tebrik ederim” dedi.