Kızıltepe’de Ramazan’ın Ruhuna Yakışan İftar

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, iftar programında hemşehrilerimşe bir araya gelerek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin katılımcılara hitap ederek Ramazan ayının manevi önemine vurgu yaptı.

İftar programında vatandaşlara hitap eden Vali Akkoyun, Ramazan ayının milletimizin manevi hayatındaki yerinin çok özel olduğuna dikkat çekti.

Akkoyun konuşmasında, Ramazan’ın; muhabbetin samimiyetle, kardeşliğin sadakatle güçlendiği, sevincin paylaşıldıkça çoğaldığı ve gönüllerin ilahi huzurla aydınlandığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Milletimizin asırlardır kader birliği içerisinde olduğunu vurgulayan Akkoyun, aynı sofrada buluşmanın birlik ve beraberliği daha da güçlendirdiğini belirterek, bu anlamlı buluşmaların toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini söyledi. Akkoyun, konuşmasının sonunda birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulunarak, Ramazan ayının tüm vatandaşlara hayırlar getirmesini diledi.

Programa; Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçdurmaz, 4’üncü Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Emrah Köroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ahmet Seydaoğulları, şehit aileleri, gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.