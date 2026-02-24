  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
FETÖ'ye büyük darbe: Deniz Kuvvetleri sorumlusu İstanbul'da yakalandı! Rus Nikolai, 168 laik yobazdan daha Müslüman çıktı CHP’nin şaibeli Kurultay davası İstanbul’a taşınıyor Salgın hastalıklar an meselesi CHP İzmirlilere lağım suyu içirdi CHP'deki 'başkaldırının' detayları ifşa oldu! Özel mekanda 6.5 saatlik gizli toplantı! Kar New York’u dondurdu, ama… Müslüman Belediye Başkanı Mamdani’den örnek davranış Yapay zekayla basur merhemi sattırmışlardı! Nihat Hoca’dan şaşırtan cevap: Din yapay zekadan öğrenilir mi? Nükleer enerji ertelenemez bir ihtiyaç Zelenski dünyaya ilan etti: Rusya-Ukrayna savaşında Putin kaybetti Özgür Özel ve saz arkadaşları kara kara düşünsün! Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Oruç Kızıltepe’de Ramazan’ın Ruhuna Yakışan İftar
Oruç

Kızıltepe’de Ramazan’ın Ruhuna Yakışan İftar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kızıltepe’de Ramazan’ın Ruhuna Yakışan İftar

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İlçe İftar Programları kapsamında Kızıltepe ilçesinde düzenlenen iftar programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı programda, protokol üyeleri ve vatandaşlar aynı sofrada buluştu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, iftar programında hemşehrilerimşe bir araya gelerek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin katılımcılara hitap ederek Ramazan ayının manevi önemine vurgu yaptı.

İftar programında vatandaşlara hitap eden Vali Akkoyun, Ramazan ayının milletimizin manevi hayatındaki yerinin çok özel olduğuna dikkat çekti.
Akkoyun konuşmasında, Ramazan’ın; muhabbetin samimiyetle, kardeşliğin sadakatle güçlendiği, sevincin paylaşıldıkça çoğaldığı ve gönüllerin ilahi huzurla aydınlandığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

 

Milletimizin asırlardır kader birliği içerisinde olduğunu vurgulayan Akkoyun, aynı sofrada buluşmanın birlik ve beraberliği daha da güçlendirdiğini belirterek, bu anlamlı buluşmaların toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğini söyledi. Akkoyun, konuşmasının sonunda birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulunarak, Ramazan ayının tüm vatandaşlara hayırlar getirmesini diledi.

Programa; Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçdurmaz, 4’üncü Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Emrah Köroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ahmet Seydaoğulları, şehit aileleri, gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23