  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hortumcu Cem Uzan’ın Paris’teki gizli kasasına el konuldu

CHP, Bulgaristan’da olsaydı çoktan basılmıştı! Siyasi partiye yolsuzluk baskını

Parlamentodan emeklilik bekleyenlere kötü haber: Bizde EYT çıkarken Fransa’da bakın neler oluyor

CHP İzmir’de bunu da yapmış! Şehir Tiyatrolarında ücretini 175 bin TL’ye yükseltip yılda 1 oyun oynamış

Bakan Bolat'tan İslam ülkeleri arasında işbirliği vurgusu Helal Gıda'ya 2,3 trilyon dolar

Bu gece THY hava sahasında başlıyor! Havacılıkta devrim gibi adım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

SMA hastalarına müjde! Üretimi artık Türkiye'de yapılacak

Mardin’deki dehşeti özel ekip aydınlatacak

Teknoloji devlerinde deprem! Yapay zekâ hamlesi binlerce işin sonunu mu getiriyor?
Yerel Kızılırmak’ta avcılar suçüstü yakalandı
Yerel

Kızılırmak’ta avcılar suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kızılırmak’ta avcılar suçüstü yakalandı

Çorum’un Kargı ilçesinde Kızılırmak Nehri’ne elektrik akımı vererek balık avlayan kişiler; fotokapan ve dron destekli takiple suçüstü yakalandı.

Çorum’un Kargı ilçesinde Kızılırmak üzerinde yürütülen denetimlerde, nehre elektrik verilerek yasadışı balık avcılığı yapan şahıslar tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kızılırmak Nehrine elektrik verilerek balık avlanıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından dron ve fotokapan destekli yapılan çalışmalar neticesinde, 2 adet akü, 1 adet güç çevirici, kepçeler ve çeşitli av araç gereçleri ele geçirildi.

Denetimler sırasında canlı olarak ele geçirilen balıklar, ekipler tarafından tekrar doğal yaşam alanına salındı. Kanuna aykırı avcılık faaliyetinde bulunduğu belirlenen şahıslar hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Türk balıkçılar ölümden döndü!
Türk balıkçılar ölümden döndü!

Gündem

Türk balıkçılar ölümden döndü!

Hamsi Festivali’nde büyük bereket! 10 ton balık vatandaşa ikram edildi!
Hamsi Festivali’nde büyük bereket! 10 ton balık vatandaşa ikram edildi!

Ekonomi

Hamsi Festivali’nde büyük bereket! 10 ton balık vatandaşa ikram edildi!

Denizde büyük gizem! Balıkçıların ağına düşen cisim şaşırttı
Denizde büyük gizem! Balıkçıların ağına düşen cisim şaşırttı

Yerel

Denizde büyük gizem! Balıkçıların ağına düşen cisim şaşırttı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23