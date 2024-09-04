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Yaşam Kızılırmak Deltası'na girmişlerdi... Yolcu otobüsü firmasına şok ceza!
Yaşam

Kızılırmak Deltası'na girmişlerdi... Yolcu otobüsü firmasına şok ceza!

Yeniakit Publisher
2024-09-04 17:54:00 -
Kızılırmak Deltası'na girmişlerdi... Yolcu otobüsü firmasına şok ceza!

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'na girip, suyun içerisine masa ve sandalye koyarak çevreye zarar veren otobüs firması cezadan kaçamadı.

Samsun Bafra ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve yalnızca gezi amaçlı turlar düzenlenen Kızılırmak Deltası'na yakın bir noktada şehirler arası yolcu otobüsü ile nehre girenleri yansıtan video, sosyal medyada tepkiye neden oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğünce, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

Suyun içine masa ve sandalye koyarak poz verdiler

Bafra Çetinkaya Köprüsü'ne 2 kilometre mesafede nehre otobüs ile giren, suyun içine masa ve sandalye koyarak poz verenler, emniyet ve jandarma ekiplerince belirlendi. Bölgede yapılan incelemede aracın çevre kirliliğine neden olduğu tespit edildi.
Çevre Kanunu kapsamında, nehre girerek çevreye zarar veren otobüsün firmasına 464 bin 585 lira idari ceza uygulandı.
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