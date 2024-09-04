Kızılırmak Deltası'na girmişlerdi... Yolcu otobüsü firmasına şok ceza!
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'na girip, suyun içerisine masa ve sandalye koyarak çevreye zarar veren otobüs firması cezadan kaçamadı.
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'na girip, suyun içerisine masa ve sandalye koyarak çevreye zarar veren otobüs firması cezadan kaçamadı.
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