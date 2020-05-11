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Aktüel

Kızılhaç'a ait tıbbi malzeme taşıyan ikinci uçak Yemen'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 22:42:20 -
Kızılhaç'a ait tıbbi malzeme taşıyan ikinci uçak Yemen'e ulaştı

SANA (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'e yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi malzeme taşıyan ikinci uçağın gönderildiğini açıkladı.

ICRC Yemen ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, salgından bu yana tıbbi malzeme yüklü ikinci uçağın başkentteki Uluslararası Sana Havalimanına ulaştığı belirtildi.

Yardım kapsamında sağlık tesisleri için ilaçlara ek olarak içme suyu altyapısının yeniden düzenlenmesi için gerekli malzemelerin de yer aldığı aktarıldı.

Yemen'e ilerleyen günlerde başka yardımların da gelmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada detaylı bilgi verilmedi.

ICRC, 4 Mayıs'ta Yemen'e Kovid-19 mücadele kapsamında tıbbi malzeme taşıyan ilk uçağın ulaştığını açıklamıştı.

Yemen'de son verilere göre Kovid-19 kaynaklı can kaybı 9'a, vaka sayısı 56'ya yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Yemen nüfusunun yarısının Kovid-19'dan etkilenebileceği uyarısında bulunmuştu.

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