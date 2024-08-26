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Teknoloji KIZILELMA PT-3 gece taksi testini geçti!
Teknoloji

KIZILELMA PT-3 gece taksi testini geçti!

Yeniakit Publisher
2024-08-26 23:40:00 - 2024-08-26 23:57:56
KIZILELMA PT-3 gece taksi testini geçti!

BAYKAR Teknoloji tarafından son olarak geliştirilen KIZILELMA PT-3, gece taksi testlerini de başarıyla tamamladı.

Bayraktar KIZILELMA taksi testini başarıyla geçti. Selçuk Bayraktar ve BAYKAR’ın X hesabından Bayraktar Kızılelma’nın gece taksi testi başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Kızılelma PT-3, Tekirdağ Çorlu’daki pistten teker kesti. Bu kez gece taksi performansı için gökyüzüne çıktı. Gece saatlerindeki uçuş KIZILELMA PT-3’ün piste dönmesiyle son buldu. KIZILELMA PT-3 gece taksi testinden de tam not aldı.

KIZILELMA PT-3, radarlardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip. Türk savunmasının gözdelerinden. Üstün özelliklere sahip KIZILELMA PT-3 Kısa Pistli Uçak Gemilerinden de kalkış ve iniş yapabiliyor. 

BAYRAKTAR KIZIELMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

  • Kalkış Ağırlığı: 6 Ton
  • Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 Kg (Gövde içi ve kanat altında)
  • Seyir Süresi: 5 Saat (805 Km görev yarıçapı ile)
  • Maksimum İrtifa: 35.000 ft
  • Seyir Hızı: 700 km/s (0,6 Mach)
  • Görev Yarıçapı: 805 Km

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