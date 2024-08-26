KIZILELMA PT-3 gece taksi testini geçti!
BAYKAR Teknoloji tarafından son olarak geliştirilen KIZILELMA PT-3, gece taksi testlerini de başarıyla tamamladı.
Bayraktar KIZILELMA taksi testini başarıyla geçti. Selçuk Bayraktar ve BAYKAR’ın X hesabından Bayraktar Kızılelma’nın gece taksi testi başarıyla tamamlandığı duyuruldu.
Kızılelma PT-3, Tekirdağ Çorlu’daki pistten teker kesti. Bu kez gece taksi performansı için gökyüzüne çıktı. Gece saatlerindeki uçuş KIZILELMA PT-3’ün piste dönmesiyle son buldu. KIZILELMA PT-3 gece taksi testinden de tam not aldı.
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