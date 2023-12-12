Kızıldeniz'de Norveç bandralı tanker vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Husilerin kontrolündeki Yemen'den seyir füzesi fırlatıldığı duyuruldu. Füze'nin Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı'ndan geçen Norveç bandıralı "STRINDA" tankerine isabet ettiği belirtildi. Gemide çıkan yangının hasara yol açtığı, ancak can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Saldırı sırasında bölgede ABD'ye ait gemi olmadığı, daha sonra USS Mason gemisinin tankerden gelen yardım çağrısına yanıt verdiği vurgulandı.

Geminin sahibi Mowinckel Chemical Tankers tarafından yapılan açıklamada ise tankerin güvenli bir limana doğru gittiği ifade edildi. Mowinckel Başkanı Geir Belsnes, tankerdeki 22 kişilik mürettebatının saldırıdan yara almadan kurtulduğunu belirtti.

HUSİLER SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Husiler'den yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki amacıyla Norveç ticari tankeri STRINDA'nın hedef alındığı duyuruldu. Husilerin askeri sözcüsü Yehia Sareea, mürettebatın uyarıları yanıtsız bıraktığını, daha sonra tankerin hedef alındığını belirtti.

Öte yandan, İran destekli Husiler, İsrail'in Filistin'e saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana kritik öneme sahip nakliye rotalarındaki gemilere saldırı düzenlerken, İsrail'i dron ve füzelerle hedef alıyor.

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