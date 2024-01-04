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Ekonomi Kızıldeniz krizi petrolü vurdu! Fiyatlar artıyor
Ekonomi

Kızıldeniz krizi petrolü vurdu! Fiyatlar artıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-04 10:17:00 -
Kızıldeniz krizi petrolü vurdu! Fiyatlar artıyor

Brent petrol artan jeopolitik gerilimlerin daha geniş arz kesintilerine ilişkin korkuları artırmasıyla bir önceki seanstan elde ettiği kazançlarını sürdürdü.

Brent petrol Libya'daki protestolar ve Kızıldeniz'deki Husi saldırıları sonrası varil başına 79 dolara tırmandı.

Petrol fiyatları Çarşamba günü, Libya'daki protestocuların günde yaklaşık 365.000 varil üreten Sharara ve El-Feel sahalarındaki üretimi durdurmasıyla yüzde 3'ten fazla artmıştı.

Bu arada Husi militanları, Kızıldeniz'de başka bir gemiye saldırdıklarını söylerken, İran'ın merkezinde 100'e yakın kişinin ölümüne yol açan patlama fiyat yükselişini destekledi.

Uluslararası petrol karteli OPEC+, web sitesinde yaptığı açıklamada piyasayı istikrarlı tutma konusundaki kararlılığını yineledi.

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