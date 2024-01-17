Kızıldeniz kaynıyor! Geri adım atmayan Husilerden bir saldırı daha

Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde gemileri vurmaya devam ediyor.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Yemen’deki Aden kentinin 60 deniz mili güneydoğusunda bir gemiye İHA saldırısı düzenlendiği dair rapor alındığı belirtildi.

Açıklamada, geminin kaptanın iskele tarafından insansız hava aracı ile vurulduğunu aktardığı ifade edilerek, saldırı sonucu gemide yangın çıktığı ve söndürüldüğü aktarıldı. Geminin seferine devam ettiği belirtilen açıklamada, mürettebatın güvende olduğu aktarıldı.

Geminin ismi ve nereye ait olduğuna dair henüz bilgi paylaşılmadı.