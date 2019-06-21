0553 313 94 23

Kızıldağ: "Başarısızlığın başrolünde ‘mazeret’ var"

Uzman gelişimci, eğitimci, koç ve yazar Dr.

21 Haziran 2019 Cuma 11:08
Kızıldağ: "Başarısızlığın başrolünde ‘mazeret’ var"

Uzman gelişimci, eğitimci, koç ve yazar Dr. Şaban Kızıldağ, başarısızlığın başrolünde “mazeret” olduğunu belirterek, “İnsanların günlük yaşamda sık sık başvurduğu ve toplumsal bir alışkanlık halini alan ‘Mazeret’, özellikle iş hayatını olumsuz etkiliyor” dedi.


Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün davetlisi olarak, sanayiciler ve çalışanlarıyla bir araya gelen Dr. Şaban Kızıldağ’ın “Hayatta Başarı İçin Mazeret Yok” teması ile yaptığı seminer stand up havasında gerçekleşti.


Son dönemlerde “Mazeret Yok” sloganı ile milyonlarca kişiye dokunan Dr. Şaban Kızıldağ, günlük hayata dair konuları ele aldığı sunumunda, eğlenceli üslubuyla katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.Kızıldağ, mazeret üretmeden nasıl başarılı olabileceğinin ipuçlarını verdi.



Mazeret üretmenin olumuz etkileri


İnsanların günlük yaşamda sık sık başvurduğu ve toplumsal bir alışkanlık halini alan ‘Mazeret’ üretmenin sakıncalarına vurgu yapan Dr. Kızıldağ, “İş hayatında yöneticiler, kalifiye eleman bulamamayı ve bulduklarında da aynı dili konuşamamayı başarısızlığın mazereti olarak gösteriyor. Çalışanların en önemli mazereti ise, maaşların yetersizliği ve her anlamda ‘daha fazlasını’ hak ettiklerini düşünmeleri. Başarısız çalışanların büyük bölümü, yanlış yerde ya da yanlış pozisyonda olduklarını, aslında daha iyi yerlerde çalışmaları gerektiğini düşünüyor” dedi.


Aslında, yöneticiler için de çalışanlar için de temel sorunun ‘mazeret üretme’ alışkanlığı olduğunu, bunun da durumu iyice çözümsüz hale getirdiğini belirten Dr. Kızıldağ, “Elbette etkenler arasında, yanlış pozisyonlarda yanlış insanların çalıştırılması, sorumluluk ve yetki konusundaki kavram kargaşası gibi konular da var. Ama filmin adı ‘her şeye rağmen’ ve başrolde hep ‘mazeretler’ var” diye konuştu.



Engelleri fırsata dönüştürün


İş hayatında ve özel hayatta karşılaşılan engellerin nasıl fırsata dönüştürüleceğini anlatan Kızıldağ, “Mazeretlerden kurtulmak ve başarılı bir hayat için geleceğe, kariyere odaklı bakış açıları ile insanlara ilginç örnekler sunmaktadır” dedi.


Dr. Kızıldağ, gelecek, kariyer ve yaşam ile ilgili birçok konuda katılımcılara bilgi verirken, kuşaklar arasındaki çatışmaların kaynaklarına da dikkati çekti. Gelişen teknolojinin de körüklediği kuşaklar arasındaki farklılıkları anlatırken, 2023’te yeni bir kuşağın doğacağını belirten Kızıldağ, şöyle konuştu:


“Sosyologlar diyor ki; 2023 de başka bir nesil daha geliyor. Henüz tanımsız olan bu nesil için ‘yapay zekanın çocukları’ diyoruz. Yani evde robotlar olacak, sana servisi robot yapacak. Şimdi bu robotlarda duyguyu çalışıyorlar. Yani robotlara duyguyu öğretecekler. Naz yapmayı, kapris yapmayı hepsini öğrenecekler ama robotla hanım arasında ki fark istediğin zaman bunun fişini çekebileceksin.”



Sağlıklı ruh halinin altı koşulu


Başarı için sağlıklı ruh halinin önemine dikkati çeken Dr. Şaban Kızıldağ, “Sağlıklı ruh hali olmadığı için sağlıklı sokaklar yok, sağlıklı ilişkiler yok” dedi.


Sağlıklı bir ruh halinin 6 önemli kriteri bulunduğunu savunan Kızıldağ, şöyle devam etti:


“Bir; insan önce kendisini sevecek. Önce aynadaki adama ’merhaba’ diyecek, sonra beraber çalıştığı insana ’merhaba’ diyecek. Bir insanın kendisiyle problemi varsa dünyayla barışık olması mümkün değil. İki; sağlıklı bir ruh hali için insan başkalarını sevecek. Başkalarını severken de rengine, dinine, kılık kıyafetine, insan nerede doğarsa doğsun, neye inanırsa inansın, nasıl giyinirse giyinsin, teninin rengi ne olursa olsun, gözyaşının rengi aynıdır. Üç; sağlıklı bir ruh hali için, insan yaptığı işi sevecek. İşini sevmeyen bir adamın dünyayla barışık olması mümkün mü? Dört; sağlıklı bir ruh hali için insan ait olmayı sevecek. Kendini evine ait hissedecek ki orada mesut olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ait hissedecek ki o devletin bir taşının üzerine bir taş koysun. Kendisini çalıştığı yere ait hissedecek ki o kurumun kalitesine katkı sunsun. Beş; sağlıklı bir ruh hali için insanın sağlam bir inancı olacak. O inanç zorda kaldığında arkadan ittirecek, önden çekiştirecek. Eğer orada da sorun varsa o da problem. Altı; sağlıklı bir ruh hali için insanların sağlam hayalleri olacak. O hayallere bağlı planları olacak. O planlara bağlı uygulama adımları olacak."


Dr. Şaban Kızıldağ, söyleşinin sonunda katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:08
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da FETÖ/PDY operasyonu
    1. Konya'da FETÖ/PDY operasyonu
    2. Giresun’da 6 mahallede, 15 saat su..
    3. Kiri su arıtmaya her hafta bakım
    4. Fransa’da 5.1 büyüklüğünde deprem
    5. Rektör Taş, Başkan Şahin ile bir araya..
    6. Hobiler ve hayaller AKADEMA ile..
    7. Ağrı ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı..
    8. Söğüt’te bakım ve onarım çalışmaları
    9. Türkiye'nin ilk jeoparkları Konya ve..
    10. "İnandığınız aday kimse, vurun mührü"
    11. İngiliz turistin bitmeyen aşkı: 75 kez..
    12. Söğüt’te ilaçlama çalışmaları devam..
    13. Kütahya Belediyesi’nden Darülkurra’da..
    14. Beyaz söğüt kabuğu çayı baştan ayağa..
    15. Kara taşıtları 2017’de 304 milyar..
    16. Trabzon’un Araklı ilçesinde selde..
    17. Sinekle yoğun mücadele devam ediyor
    18. Babel'den bomba açıklama! Cim Bom ile...
    19. Devrek Belediyesi ekipleri görev..
    20. Karamollaoğlu'ndan yeni parti..
    21. Karaman’da uyuşturucudan adliyeye sevk..
    22. Camda intihar pazarlığı
    23. Nehirde kaybolan genci balık adamlar..
    24. Avukat Gökalp: "Tüketici haklarında 6..
    25. FETÖ'nün Çubuk yapılanmasına ceza
    26. Şehit lider Muhammed Mursi için..
    27. İşte teröristbaşı Öcalan'ın mektubu!..
    28. Vali römorkörün dümenine geçti, limanı..
    29. Gaziantep'te 16 yaşındaki sürücü kaza..
    30. Türk ve Suriyeli ressamların ortak..
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı