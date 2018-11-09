Kızılcık sos tarifi

MALZEMELER

2 büyük portakal

1/2 kap şeker

Bir bardak taze veya dondurulmuş kızılcık

YAPILIŞI

Portakallar ve meyve suyu: Portakallardan birinde kabuğunu 1 santim kalınlığında sebze soyucu ile soyun. Kabukları bir kenara koyun. Ardından biri kabuğu soyulmuş diğer kabuğu soyulmamış portakalın suyunu çıkarın. İki portakaldan bir bardak civarından portakal suyu çıkabilir. Eğer su az gelirse o zaman üzerine su ilave edebilirsiniz.

Portakal suyuna şekeri ilave edin: Portakal suyu, şeker ve soyulmuş portakal kabuğunu bir tencerenin içine koyun. Orta ısıda şeker çözülünceye kadar ısıtın.

Kızılcıkları sıkın: Kızılcık ekleyip kaynatın. Isıyı azaltın ve kızılcıklar yumuşayıncaya ve açılıncaya kadar 11 ila 15 dakika kadar kaynatın. bu sırada karışım parlak ve kıvamlı olacaktır. Ardından portakal kabuklarını çıkarın ve sosu süzün. Böylece kızılcık çekirdekleri de çıkmış olacaktır. Sosu bir kaba aktarın.

Soğuk servis yapın: Daha gevşek kızılcık sosu için sos sıcak servis edilebilir. Daha kalın (konserve gibi) bir tutarlılık isterseniz, bir gece boyunca örtün ve soğutun.

TARİF NOTLARI

Kızılcık sosu buzdolabında 2 hafta kadar hava geçirmez bir kapta saklanabilir veya 1 aya kadar dondurulabilir. Servis etmeden önce buzdolabında bir gece eritin.