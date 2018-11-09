THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Kızılcık sos tarifi

Kızılcık çok faydalı meyvelerdendir. Kızılcık şerbeti de yapılıyor. Marmelat sos hali de çok güzel. İşte kızılcık sos tarifi…

09 Kasım 2018 Cuma 22:19
Kızılcık sos tarifi

MALZEMELER 

2 büyük portakal

1/2 kap şeker

Bir bardak taze veya dondurulmuş kızılcık

YAPILIŞI

Portakallar ve meyve suyu: Portakallardan birinde kabuğunu 1 santim kalınlığında sebze soyucu ile soyun. Kabukları bir kenara koyun. Ardından biri kabuğu soyulmuş diğer kabuğu soyulmamış portakalın suyunu çıkarın. İki portakaldan bir bardak civarından portakal suyu çıkabilir. Eğer su az gelirse o zaman üzerine su ilave edebilirsiniz.

Portakal suyuna şekeri ilave edin: Portakal suyu, şeker ve soyulmuş portakal kabuğunu bir tencerenin içine koyun. Orta ısıda şeker çözülünceye kadar ısıtın.

Kızılcıkları sıkın: Kızılcık ekleyip kaynatın. Isıyı azaltın ve kızılcıklar yumuşayıncaya ve açılıncaya kadar 11 ila 15 dakika kadar kaynatın. bu sırada karışım parlak ve kıvamlı olacaktır. Ardından portakal kabuklarını çıkarın ve sosu süzün. Böylece kızılcık çekirdekleri de çıkmış olacaktır. Sosu bir kaba aktarın.

Soğuk servis yapın: Daha gevşek kızılcık sosu için sos sıcak servis edilebilir. Daha kalın (konserve gibi) bir tutarlılık isterseniz, bir gece boyunca örtün ve soğutun.

TARİF NOTLARI

Kızılcık sosu buzdolabında 2 hafta kadar hava geçirmez bir kapta saklanabilir veya 1 aya kadar dondurulabilir. Servis etmeden önce buzdolabında bir gece eritin.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 22:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Skandal gerçek ortaya çıktı! Yanlış cenazeyi defnemişler
    1. Skandal gerçek ortaya çıktı! Yanlış..
    2. İsveçli alçaktan Ezan'a hakaret!..
    3. Rus elçiden S-300 ve İsrail..
    4. Biberiye yağının inanılmaz faydaları
    5. Muzu uzun süre taze saklamak için ne..
    6. Hamas'tan kritik İsrail açıklaması:..
    7. Endonezya'dan kritik Rusya kararı:..
    8. Müjde verildi! Gelecek ay açılıyor
    9. Sahte bal nasıl anlaşılır?
    10. Börülce kansızlığa iyi geliyor!
    11. Yumurtanın taze olduğunu nasıl..
    12. Devlet Başkanı Riyad'da kayıplara..
    13. Çocuklarda astigmat tedavisi gecikirse..
    14. Emziren bir anneye nasıl destek olunur?
    15. Yaşınıza en uygun olan kremi..
    16. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan flaş..
    17. Tepsi ve kek kalıbı nasıl yağlanır?
    18. Şah damarı daralması belirtileri
    19. Kızılcık sos tarifi
    20. Yoğurt suyunun farklı kullanım alanları
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Alman'a inat, imza yarın!
    Alman'a inat, imza yarın!