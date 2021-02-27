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Yaşam Kızılcahamam Çerkeş Tüneli açıldı mı?
Yaşam

Kızılcahamam Çerkeş Tüneli açıldı mı?

Çerkeş Tüneli ne zaman açılıyor? Kızılcahamam'ı Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlayan tünelin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, tünel açıldı mı? Kızılcahamam–Çerkeş Tüneli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Kıcılcahaman Çerkeş tüneli mesafeyi ne kadar kısalttı?

Yeniakit Publisher
2021-02-27 15:52:00 - 2021-02-27 15:55:11
Kızılcahamam Çerkeş Tüneli açıldı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, projeyle Kızılcahamam ile Çerkeş arasında yüksek rakım ve eğimden kaynaklı kış şartlarının etkisi en aza indirilerek, ulaşım standardı artırılmış ve güvenli trafik akışı sağlanmış oldu.

6 kilometrelik mevcut güzergahın uzunluğu tünelle 3,6 kilometreye düşürülerek yol 2,4 kilometre kısaltıldı.

Proje sayesinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların bu güzergahı tercih etmesiyle Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerinin ekonomi, kültür ve turizm açısından gelişimine de katkı sağlanacak.

Kızılcahamam Çerkeş Tüneli açıldı mı?

27 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katılım sağladığı Kızılcahamam Çerkeş Tüneli hizmete açıldı.

 

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