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Aktüel

Kızılay’dan Vali Aktaş’a berat

Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş’a Türk Kızılayı tarafından bronz madalya ve berat verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 21:33:44 -
Kızılay’dan Vali Aktaş’a berat

Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş’a Türk Kızılayı tarafından bronz madalya ve berat verildi.


Türk Kızılayı Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy ve Başkan Yardımcısı Muharrem Ovacıklı, Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş’a veda ziyaretinde bulundu. Türk Kızılayı’na sürekli destek ve kan bağışları dolayısıyla Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık tarafından hazırlanarak imzalanan berat ve bronz madalya da ziyarette takdim edildi. Ulusoy ve Başkan Yardımcısı Ovacıklı, desteklerinden dolayı Aktaş’a teşekkürlerini ileterek, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

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