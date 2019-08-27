Kızılay’dan suç duyurusu sonrası ilk açıklama

Türkiye Kızılay Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Kızılay yöneticilerine yönelik suç duyurusuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Türkiye Kızılay Derneğinden yapılan açıklamada, suç duyurusunun 2005-2008 ve 2009 tarihlerindeki yöneticileri kapsadığı hatırlatılarak, “Söz konusu suç duyurusundaki hususlar, hiçbir şekilde mevcut yönetimin göreve geldiği dönemi kapsamamaktadır. Mevcut Kızılay yönetimi 2016 yılında göreve başlamış olup, suç duyurusunda bahsi geçen konulara ilişkin olarak daha önce Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığının yaptığı incelemelerin yargıya taşınan yanlarını da büyük bir titizlikle takip etmektedir” denildi.

Açıklamada, ilgili suçlamaların eski yönetim dönemlerini kapsadığına vurgu yapıldı.