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Kızılay'dan 'suç duyurusu' açıklaması

İçişleri Bakanlığınca Kızılay Derneği'nde görev yapmış yöneticilere suç duyurusunda bulunulmasına yönelik Türk Kızılay'ından "Suç duyurusundaki hususların, mevcut yönetimin görev dönemini kapsamamaktadır" açıklaması yapıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 13:34
Kızılay'dan 'suç duyurusu' açıklaması

Türk Kızılay, İçişleri Bakanlığının derneğe ilişkin suç duyurusundaki hususların, mevcut yönetimin görev dönemini kapsamadığını bildirdi.

Kızılay Basın Müşavirliğinin yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce Kızılayın 2005-2008 ve 2009 yıllarındaki yöneticileri hakkında bazı usulsüzlükler nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğuna ilişkin basın açıklaması yapıldığı belirtildi.

"İlgili suçlamalar eski dönemi kapsıyor"

"Söz konusu suç duyurusundaki hususların, hiçbir şekilde mevcut yönetimin göreve geldiği dönemi kapsamadığı" vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut Kızılay yönetimi 2016 yılında göreve başlamış olup suç duyurusunda bahsi geçen konulara ilişkin olarak daha önce Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığının yaptığı incelemelerin yargıya taşınan yanlarını da büyük bir titizlikle takip etmektedir. Söz konusu suç duyurusunu haberleştirecek medya kuruluşlarından, Kızılayın mevcut itibarına zarar verilmemesi için ilgili suçlamaların eski yönetim dönemlerini kapsadığı konusuna dikkat etmelerini rica ederiz."

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:34
  1. Türk Kızılay
  2. Kızılay Basın Müşavirliği
  3. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

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