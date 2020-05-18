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Kızılay’dan sağlık çalışanlarına maske ve siperlik desteği

Türk Kızılay Bursa Şubesi, korona virüs salgın tehdidi ile mücadele günleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:36:22 -
Kızılay’dan sağlık çalışanlarına maske ve siperlik desteği

Türk Kızılay Bursa Şubesi, korona virüs salgın tehdidi ile mücadele günleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağlık çalışanlarının güvenli bir şekilde işlerini yürütebilmeleri için hazırlanan siperlik ve maskeler Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimlerine teslim edildi.


Türk Kızılay Bursa Şubesi, salgın ile mücadele günlerinde Bursa’da örnek projelere imza atıyor. Bu kapsamda Türk Kızılay Genel Merkezi koordinasyonunda, Türk Kızılay Bursa Toplum Merkezi tarafından üretilen maske ve siperlikler hastane yönetimlerine teslim edildi. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, "Salgın tehdidi ile mücadele günlerinin kahramanlarından olan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Toplum sağlığını korumak için canlarını hiçe sayarak gece gündüz çalışan her kademeden sağlık çalışanı bu süreci atacak olmamızdaki baş aktörlerdir. Bizler de kahramanlarımızın sağlıklarını korumak adına destek vermeye çalışıyoruz. Bu süreci İnşallah hep birlikte atlatacağız. Bu zor günlerde emekleri ile güç veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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