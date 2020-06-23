Kızılay’dan nasıl yardım alabilirim? Kızılay Kızılay kartı gıda kolisi ve hijyen kiti yardım başvuru

Kızılay tarafından gerçekleştirilen ihtiyaç malzemesi ve gıda paketlerinin yanı sıra ayrıca dar gelirli ailelere maddi destek yapılması için de kollar sınandı. Bu noktada Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından yapılan açıklamada: "Bizler Kızılay olarak bu olağanüstü dönemde tüm kaynaklarımızı ihtiyaç sahipleri için seferber ediyoruz. Yoksullara ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için tüm Kızılay teşkilatı seferberlik ilan etti. 152 yıllık tarihimiz bize zor günleri atlatmada dayanışmanın önemini öğretti" ifadeleri kullanırken yapılacak olan maddi yardıma yönelik bilgiler de paylaşıldı. Kızılay 75 bin ihtiyaç sahibi aileye 450 TL sosyal destek ödemesi yapacak olup bu yardımlar hayatın normale dönmesine kadar devam edecek.

Kızılay korona gıda paketi desteği ne kadar?

Türk Kızılay, korona dayanışma projesi kapsamında;

Olağanüstü dönemler için depolarda hazır bulundurduğu gıda paketlerini 150 bin aileye ulaştırmak için çalışmalar yapmaktadır.

Bir Gıda paketi 120 TL'dir. Aynı zamanda EVDEKAL yazıp 2868’e göndererek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan Korona Gıda Paketi Desteğine (10₺) katkıda bulunabilirsiniz.

4 Kişilik bir ailenin gıda ihtiyaçlarını içeren bir gıda paketinde bulunan malzemelerin listesi:

Kızılay korona hijyen paketi desteği

Türk Kızılay,korona dayanışma projesi kapsamında;

Hijyen paketi desteği ile hastalık veya enfekte ihtimali yüzünden karantina sürecinde olan ve bu sebeple hijyen malzemelerine erişmekte zorlanan vatandaşlarımıza hijyen paketi dağıtılması planlanmaktadır.

Bir hijyen paketinin içerisinde;

Kızılay sosyal yardım başvurusunda bulunma için tıklayınız