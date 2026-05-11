Kızılay'dan bütçe rahatlatan hamle! Kurban Bayramı öncesi büyük kolaylık

Türk Kızılay, Kurban Bayramı öncesi Türkiye dahil 30 ülkede yürüteceği dev organizasyonun startını verdi. Özellikle Gazze ve Filistin’e yönelik insani yardımların öncelikli olduğu kampanyada, vekâlet bedelleri bağışçıların bütçesini sarsmayacak ödeme kolaylıklarıyla duyuruldu. Kurban hisselerine 2 ila 4 taksit imkanı tanıyan Kızılay, taze et dağıtımı modeliyle Balkanlar’dan Afrika’ya, Orta Asya’dan Orta Doğu’ya kadar gönül köprüleri kuracak.

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da belli oldu.

Türk Kızılay'ın 2026 yılı vekâlet bedelleri, yurt içi ve yurt dışı seçeneklerine göre belirlendi. Yurtiçi ve Gazze/Filistin: Vekalet bedeli 17 bin 250 TL olarak açıklandı.

Yurt Dışı (Diğer Ülkeler) Yurt dışındaki 30 ülke için vekâlet bedeli 6 bin 350 TL olarak belirlendi.

TAKSİT İMKANI

Kurban hisse bedellerinde bağışçılara 2 ila 4 taksit imkanı da sunuluyor.

Bağışçılar, kurumun resmi internet sayfası olan kizilay.org.tr üzerinden, akıllı telefonlarda bulunan Kızılay Mobil Bağış Uygulamasından, tüm bankalardan 7/24 FAST sistemi ile EFT/Havale yoluyla, bankaların ödeme ekranlarında yer alan Kızılay Bağış seçeneği ile yurt içinden 168, yurt dışından ise 0 212 168 00 00 numaralı Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattını arayarak bağış yapabilecekler.

Bosna-Hersek'ten Somali'ye, Afganistan'dan Yemen'e kadar geniş bir coğrafyada kurban bereketi yaşatacak olan Kızılay, yurt dışı kurban vekâlet bedelini 6.350 TL olarak duyurdu.

Kızılay'ın yurt dışı organizasyonlarında bağışçılar için en çok öne çıkan detay ise dağıtım şekli. Yurt dışında kesilen kurbanlar taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

