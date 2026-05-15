Kızılay’dan Bağcılar’a aşevi

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Türk Kızılay, ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor. “81 İlde 81 Aşevi” hedefi doğrultusunda günlük yaklaşık 5 bin kişiye hizmet verebilecek yeni aşevinin açılışı, Bağcılar’da yapıldı. Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Bağcılar Aşevi, olağan dönemlerde günlük yaklaşık 5 bin kişiye sıcak yemek desteği sağlayacak, afet ve acil durumlarda ise 50 bin kişilik kapasiteyle bölgedeki beslenme hizmetlerine katkı sağlayacak. Mahmutbey Mahallesi’nde inşa edilen aşevinde, yemek yapma imkânı bulunmayan ya da kimsesiz hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için yılın 365 günü sıcak yemek üretilecek. Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçkun ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız’ın da katıldığı törende konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, şunları dile getirdi: “Geçen yıl başlattığımız kampanya ile 158 yıllık köklü bir iyilik hareketi olarak adım attık. Bu merkezler, yalnız yaşayan yaşlılarımızın ve engellilerimizin buluştuğu bir sosyal dayanışma ağına dönüşüyor. Aynı zamanda devletimizin afet zamanlarında Türk Kızılay’a verdiği sorumluluğunun da temelini oluşturuyor. Küçük ya da büyük herhangi bir afette, afetten etkilenen vatandaşlarımıza sıcak yemek ulaştırmak bizim temel görevlerimizden biri. Aşevlerimizin sayısı arttıkça afetlere karşı direncimiz de güçleniyor.” Uçkun da, binanın tahsisinde destek sağlayan Ensar Vakfı ile hayırseverlere teşekkür etti. Yıldız ise, “Burası İstanbul’un en büyük aşevlerinden biri oldu. Bir diğer aşevimizi de Demirkapı Mahallemiz tarafında açmayı planlıyoruz. Bunun da müjdesini buradan paylaşmak istiyorum” dedi.