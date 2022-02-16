Kızılay'dan afetzede çiftçilere bağış
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında tarım aletleri zarar gören çiftçilere, "Geçim Kaynağı Desteği" kapsamında Kızılay tarafından toplanan bağışların dağıtımına başlandı.
Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınlarında mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen Türk Kızılay, "Geçim Kaynağı Desteği" kapsamında bağış topladı. Kızılay, yangında tarım aletleri zarar gördüğü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen çiftçilerin hesaplarına, 9 milyon 739 bin 650 lira yardımı yatırdı.
Yangın mağduru vatandaşlar, kimlikleriyle banka şubesine giderek yardımları almaya başladı.