Kızılay ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi güçlerini birleştirdi

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü bu yıl ilk öğrencilerini alacak.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, acil yardım, afet yönetimi ve insani yardım alanlarında uzman yetiştirecek bölümden mezun olanlar, acil yardım, afet ve insani yardım sektörlerinde görev alacak.

İnsani yardım sektörünün ihtiyaç duyduğu profesyonelleri yetiştirecek ilk program niteliğinde olan bölümün mezunları ayrıca afet ve acil durum yönetiminin Türkiye'de uluslararası standartlarda kurumsallaşmasına da katkı verecek.

Sektörün nitelikli uzman ve yönetici ihtiyacını karşılayacak bölüm, uluslararası standartlarla uyumlu müfredatı sayesinde yüksek bilgi ve yetkinlik sahibi uzmanlar yetiştirecek.

Bölüm mezunları, sağlık kuruluşları, insani yardım ve afet organizasyonları ile itfaiye teşkilatları bünyesinde "uzman" ve "yönetici" pozisyonlarında görev alabilecek, bu alandaki temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesindeki personele konunun gerektirdiği eğitimleri verebilen uzmanlar olacak.

Bölümün temel müfredatını ağırlıklı olarak ilk 2 yıl paramedikal uygulamalar ve son 2 yıl da arama kurtarma, teknik eğitim, itfaiye ve yönetim bilimleri oluşturuyor.

Genel olarak eğitim müfredatı, doğa ve insan kaynaklı acil durum ve afetlerde tıbbi girişimlerin yanı sıra sağlık ve itfaiye sistemlerinin sevk ve idare edilmesi, kalkınma ve insani yardım operasyonlarının yürütülmesi, afet eğitimi ayağı ile de dirençli toplum oluşturulması için gerekli insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kerem Kınık, ilk 100 bin içerisinden bölümü tercih edecek adaylara Kızılay tarafından öğrenim süresince burs, ulusal ve uluslararası insani yardım, acil durum ve afet kurum ve kuruluşlarında staj ve istihdam fırsatları, eğitim sonunda diplomayla uluslararası geçerliliği olan sertifikalar, sahayı yönetenlerle gerçek uygulamalar ve tatbikatlarda pratik eğitim olanakları sunulacağını bildirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de bölümde afet durumlarında insanların yardımına koşacak, uluslararası bilgi ve beceriye sahip acil yardım ve afet yönetimi liderlerinin yetiştirileceğini kaydetti.



