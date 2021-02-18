Kızılay personel alımı ne zaman yapılacak 2021? Türk Kızılay personel kadrosunda hangi meslekler var?

Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu "Kızılay'ın Malatya'da inşaatları süren lojistik merkez ve afet barınma konteyner üretim fabrikaları bittiğinde, aşamalı olarak bin, 1500 civarında personel alımı olacak.” açıklamasında bulundu. Bu açıklamadan sonra Kızılay’ın personel alım ilanları takip edilmeye başlandı. İşte tüm detaylarıyla haberimiz…

Türk Kızılay personel alımı ne zaman yapılacak 2021?

Malatya'ya personel alımı için ilk ilanlar bu gün yayınlandı. Yayımlanan ilanlara başvurmak isteyen adaylar, https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx sitesinden internet üzerinden başvuruda bulanabilir.

Türk Kızılay personel kadrosunda hangi meslekler var?

Kızılay Yardımcı Eleman alım şartları nelerdir?

Tercihen Meslek Yüksek Okulu veya Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmak,

Tercihen Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak,

Ölçüm aletlerini kullanabilir olmak,

Malzemeleri tanıyabilecek, yükleme, indirme ve temizlik işlemleri yapabilecek durumda olmak,

Teknik resim okuma ve anlama bilgisine sahip olmak,

İletişimi kuvvetli, takım çalışmasına yatkın, titiz ve dikkatli olmak,

İş disiplini yüksek, sorumluluk sahibi ve dinamik olmak,

Gelişime ve yetiştirilmeye açık olmak,

Gerektiğinde vardiyalı sistemde çalışmak,

Gerektiğinde fazla mesai yapmak,

Yoğun tempolu çalışma saatlerine uyum sağlamak,

20-35 yaş aralığında olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Kızılay Usta alım şartları nelerdir?

Tercihen Meslek Yüksek Okulu veya Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmak,

Tercihen 3 yıl benzer iş tecrübesine sahip olmak,

Teknik proje okuma ve anlama bilgisine sahip olmak,

Ölçüm aletlerini (kumpas, metre vb.) kullanabilir olmak,

İş disiplini yüksek, sorumluluk sahibi ve dinamik olmak,

Gerektiğinde vardiyalı sistemde çalışmak,

Gerektiğinde fazla mesai yapmak,

Yoğun tempolu çalışma saatlerine uyum sağlamak,

20-40 yaş aralığında olmak,

Seyahat engeli bulunmamak,

Tercihen B sınıfı ehliyeti olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Kızılay Operatör alım şartları nelerdir?

Tercihen Meslek Yüksek Okulu veya Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmak,

Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak,

Tercihen 3 yıl benzer iş tecrübesine sahip olmak,

Teknik resim okuma ve anlama becerisine sahip olmak,

Ölçüm aletlerini kullanabilir olmak,

Üretim makinalarını ve ekipmanlarını kullanabilir olmak,

Üretimde kalite standartlarına hâkim olmak,

İletişimi kuvvetli, sistematik düşünebilen,

Takım çalışmasına yatkın, titiz ve dikkatli olmak,

İş disiplini yüksek, analitik düşünebilen, sorumluluk sahibi ve dinamik olmak,

Gerektiğinde vardiyalı sistemde çalışmak,

Gerektiğinde fazla mesai yapmak,

Yoğun tempolu çalışma saatlerine uyum sağlamak,

20-40 yaş aralığında olmak,

Seyahat engeli bulunmamak,

Tercihen B sınıfı ehliyeti olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Kızılay Bölüm Sorumlusu alım şartları nelerdir?

En az Teknik Öğretmenlik, Meslek Yüksek Okulu veya Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmak,

Üretim ve konteyner imalat işlerinde en az 7 yıl benzer iş tecrübesine sahip olmak,

Üretimin her noktasında kontrol ve gerektiğinde düzeltici faaliyetler yapabilir olmak,

Gerekli ölçme değerlendirme becerisine sahip olmak,

Teknik proje okuma ve anlama bilgisine sahip olmak,

Üretim faaliyetlerini sevk ve idare edebilir olmak,

Üretim bilgi akışını kontrol edebilir olmak,

Yazılı ve sözlü ifade yeteneği güçlü olmak,

Stres altında dikkatli çalışabilmek ve doğru karar verebilmek,

İşletme kültürünü benimsemek ve çalışanlara benimsetecek yapıda olmak,

Analitik, planlı ve sistematik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, titiz ve dikkatli olmak,

İş disiplini yüksek, sorumluluk sahibi ve dinamik olmak,

Ekip yönetebilecek yetkinlikte, gelişime açık olmak,

Gerektiğinde vardiyalı sistemde çalışmak,

Gerektiğinde fazla mesai yapabilir olmak,

Yoğun tempolu çalışma saatlerine uyum sağlamak,

25-45 yaş aralığında olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Kızılay Kısım Sorumlusu alım şartları nelerdir?

Tercihen Meslek Yüksek Okulu veya Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmak,

Üretim ve montaj işlemleri konusunda asgari 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak,

Gerekli ölçme değerlendirme becerisine sahip olmak,

Ölçüm aletlerini kullanabilir olmak,

Teknik resim okuma ve anlama bilgisine sahip olmak,

İşlerin ayrıntılarını tespit edebilir ve iş dağılımlarını yapabilir olmak,

Stres altında dikkatli çalışabilmek ve doğru kararlar verebilir olmak,

Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, titiz ve dikkatli olmak,

İş disiplini yüksek, sorumluluk sahibi ve dinamik olmak,

Ekip yönetebilecek yetkinlikte, gelişime açık olmak,

Gerektiğinde vardiyalı sistemde çalışmak,

Yoğun tempolu çalışma saatlerine uyum sağlamak,

30-45 yaş aralığında olmak,

Seyahat engeli bulunmamak,

Tercihen B sınıfı ehliyeti olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Kızılay Doktor personel alım şartları nelerdir?

Tıp Fakültesi mezunu, (uzman veya pratisyen)

Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip,

Tam zamanlı çalışabilecek,

Mecburi hizmetini tamamlamış,

Takım çalışmasına yatkın,

Seyahat engeli olmayan,

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Sosyal sorumluluk sahibi,

Kızılay Tercüman (Arapça) personel alım şartları nelerdir?

En az ön lisans mezunu,

Ana dil seviyesinde Arapça konuşabilen tercihen okuma ve yazma becerisine sahip,

Ana dil seviyesinde Türkçe (konuşma, okuma ve yazma) bilen,

Tercihen ilgili alanda veya benzer pozisyonda en az 1 yıl deneyim sahibi,

MS Office programlarına hakim,

Ekip çalışmasına yatkın,

İletişim becerisi güçlü,

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,

B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,

Askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli (erkek adaylar için),

Seyahat engeli olmayan ve gerektiğinde diğer illerde de görev alabilecek.

Kızılay Tercüman (Farsça) personel alım şartları nelerdir?

En az lise, tercihen ön lisans ve / veya lisans mezunu,

Ana dil seviyesinde Farsça ve Türkçe (konuşma, okuma ve yazma) bilen,

Tercihen ilgili alanda veya benzer pozisyonda en az 1 yıl deneyim sahibi,

MS Office programlarına hakim,

Ekip çalışmasına yatkın,

İletişim becerisi güçlü,

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,

Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,

Askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli (erkek adaylar için),

Seyahat engeli olmayan ve gerektiğinde diğer illerde de görev alabilecek.

Kızılay Reporting Team Leader (Raporlama Takım Lideri) personel alım şartları nelerdir?

İlgili alanlarda en az bir üniversite diplomasından (4 yıl) mezun olmuş,

İlgili alanda en az 4 yıl deneyimli,

Mükemmel İNGİLİZCE bilgisi bir zorunluluktur ve test edilecektir ,

Raporlama ile ilgili güçlü teknik ve analitik beceriler,

İyi proje yönetimi, mantıksal çerçeve ve gösterge geliştirme ve takip bilgisi,

Organizasyonel öğrenmeyi, hesap verebilirliği ve performansı destekleme ve bunlara dahil olma becerisi,

İyi Bilgi Yönetimi ve CBS bilgisi

Birden fazla görevi yönetme yeteneği ile son derece organize,

İyi derecede teklif / hibe yazımı bilgisi

Kurumsal raporlama prosedürlerini ve mekanizmalarını destekleme deneyimi

İyi bir takım oyuncusu olmak,

Çalışma saatlerinde esnek olmak ve seyahat kısıtlaması olmaması,

Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü yoktur veya en az 2 yıl askerlik hizmetini erteleme.

Kızılay Çağrı Merkezi Operatörü personel alım şartları nelerdir?

Lisans mezunu,

Tercihen ilgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi,

Ms Office programlarını etkin kullanabilen,

İleri düzeyde Arapça bilen (Okuma-Yazma-Konuşma),

İletişim yetkinliği güçlü,

İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,

Diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti güçlü,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,

Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı

Üniversitelerin İstatistik, Endüstri Mühendisliği vb. lisans bölümlerinden mezun,

Tercihen veri analizi, iş zekası ve uygulamaları hakkında en az 2 yıl profesyonel deneyim sahibi,

MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,

Tercihen Java, Pyhton vb. programlama dillerine hakim,

Tercihen SPSS, R vb. istatistiksel araçları kullanabilen,

Çok iyi düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce ifade yeteneğine sahip,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.