Kızılay Genel Başkanı Kınık: Yemen'de çocuklar açlıktan ölürken biz ekmek israfı ediyoruz

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine 'Yemen'de insanlık krizi' konulu bir konferans verdi. Konferans sonrasında Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Kınık, ülkemizde yaşanan 'ekmek israfı'na değindi.

Kınık, çöpe atılan ekmeklerin israfı önlendiğinde bir yılda 12 milyon insanın açlığının giderilebileceğini vurgularken "Dünyada 1 milyar aç insan var. İçme suyuna erişimi olmayan da 1 milyar insan var. Bir yılda 500 bin ton yani 2 milyar adet ekmeği çöpe atıyoruz. Bugün attığımız ekmeklerle bir yılda 12 milyon insanı besleyebiliriz. Yemen'de aynı sayıdaki insan açlıktan hayatını kaybederken bizim bunları israf ediyor olmamız gerçekten çok acı. Bizler ekmeğin nimet olduğuna inanırız. Yerde bulunca öperek başımıza koyarız ama maalesef her üretilen ekmeğin yüzde beşi israf ediliyor. Dolayısıyla bu bizim için bir utanç ve bu davranışlarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'a çağrı

'Ekmek israfı' konusunda alınabilecek önlemlere de dikkat çeken Kınık şunları söyledi:

"Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde çok başarılı giden bir 'sıfır atık' projesi var. Bu insiyatif çerçevesinde bir bilinçlenme olabilir. Bu konu ile ilgili Tarım ve Sağlık Bakanlıklarımızın da yapabileceği çok fazla şey var"