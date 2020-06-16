Kızılay deprem bölgesinde

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda kimse zorda kalmayacak. Vatandaşlarımız mağdur olmayacaktır. Her türlü beslenme ve barınma planı hazır, bölgedeyiz" dedi.

Bingöl Karlıova’da meydana gelen depremin ardından Türk Kızılay ekipleri bölgeye intikal etti. Depremin ardından Kızılay ilk olarak 40 personel ve 30 gönüllü sahadaki çalışmaları yürütüyor. 12 öncü/haberleşme aracı, 4 seyyar ikram aracı ve 1 sahra mutfak kiti bölgede vatandaşlara hizmet veriyor. Sıcak yemek ve çorba ikramlarından binlerce kişi faydalandı. 150 çadır, 1500 battaniye ve 292 yatak ile birlikte 6 adet genel maksat çadırı bölgedeki barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. AFAD, UMKE, 112 Acil, İtfaiye ve Jandarma gibi kamu otoriteleriyle birlikte Türk Kızılay da depremin ilk dakikalarından itibaren harekete geçti.

Mağduriyet olmayacak

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda kimse zorda kalmayacak. Vatandaşlarımız mağdur olmayacaktır. Her türlü beslenme ve barınma planı hazır, bölgedeyiz. Çevre illerdeki ekiplerimiz de sahaya, köylere yönlendirildi. Deprem fırtınası diyebileceğimiz artçıların bölgedeki kötü yapı stoğuna olumsuz etkileri olabilir. Vatandaşlar hasar almış evlere girmemeliler. AFAD, Kızılay ve valiliklerimiz bölgede hasar tespiti ve vatandaşlarımızın korunma, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidermek için sahadalar” dedi.

Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem, çevre iller olan Erzurum, Erzincan, Muş ve Diyarbakır’dan da hissedildi. Bu illerde de Kızılay ekipleri teyakkuza geçtiler. Türk Kızılay Elazığ, Erzurum, Erzincan ve Muş Bölge Müdürlüklerinden ekipler de Bingöl'e yönlendirildi.