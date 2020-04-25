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Kızılay çocukları unutmadı

Türk Kızılay Bilecik Şubesi Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan çocukları evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.

2020-04-25 12:00:58 -
Kızılay çocukları unutmadı

Türk Kızılay Bilecik Şubesi Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan çocukları evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.


Bir bisküvi firmasının Türk Kızılayı’na bağışladığı bisküvi ve krakerler Türk Kızılay Bilecik Şubesinde paketlenerek korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan çocukları evlerinde ziyarette teslim edildi. Çocuklar hediyeler ve ikramlar sonrası mutlu olurken, Kızılay’a teşekkür ettiler.

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