Kızılay Başkanı Kınık'tan AHBAP'a çadır satışına ilişkin açıklama

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, “Çadır satışından haberim yoktu, bana sorsalardı AHBAP’a göndermeyin derdim” dedi.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sunum yaptı. Kızılay Başkanı Kınık, Deprem Araştırma Komisyonu’nda konuştu. Kınık, çadır satışına ilişkin olarak, “Çadır satışından haberim yoktu, bana sorsalardı AHBAP’a göndermeyin derdim" ifadesini kullandı.

Depremin ardından toplanan yardımlarla ilgili de bilgi veren Kınık, “101 ülkeden gelen yardımların ayni ve nakdi olmak üzere toplam 68 milyon 403 bin dolara ulaştı. “Yaraları Birlikte Saralım” kampanyası çerçevesinde da Kızılay’a 1 milyar 203 milyon 731 bin TL’si ayni, 1 milyar 991 milyon 263 bin TL’si de nakdi olmak üzere toplam 3 milyar 194 milyon 995 bin TL’lik yardım toplandı. ‘Türkiye Tek Yürek” kampanyası çerçevesinde Kızılay için 919 milyon 982 bin TL’lik yardım taahhüt edildi. Ancak, bugüne kadar taahhüt edilen tutarın yalnızca 565 milyon TL’lik kısmı kuruma aktarılırken, 354 milyon 982 bin TL’lik kısım ise bekleniyor" bilgilerini verdi.

Kınık, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere toplam ayni ve nakdi bağış tutarının toplamının 6 milyar 57 milyon 210 bin TL’ye ulaştığını söyledi.



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