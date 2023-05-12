Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarıyor. Tarihin bu en büyük yıkımından sonra girişilen büyük seferberlik sırasında o günlerde ortaya çıkan çadır ihtiyacı için tüm imkanlar ortaya konuldu.

Bu sırada Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne çadır satışı yaptığı ortaya çıktı. Bu olayından sonra Kızılay Başkanı Kerem Kınık, eleştiri oklarının hedefi olmuş günlerce süren bir tepki yağmuruna tutulmuştu. Bu yaşananların ardından Kınık'tan istifa haberi geldi.

Kınık, Kızılay Başkanlığı görevinden istifa etti. Kerem Kınık, Twitter profiline 'Kızılay Gönüllüsü' ibaresini ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gençlerin sorularını yanıtladığı etkinlikte konuya değinmiş, yaşananlardan üzüntü duyduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullandı:

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"Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle de bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak sıkıntısının olmaması gerekir."