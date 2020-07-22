Kızılay 17 ülkede kurban kesip milyonlara dağıtacak

Türk Kızılay, 2020 vekaletle kurban kesimi çalışmalarında planlamalarını savaşların ve açlığın vurduğu ülkelere yönelik olarak. Kızılay’ın yurt dışı kurban kesim ve dağıtımları Afrika’da Güney Sudan, Tanzanya, Somali, Sudan, Asya’da Afganistan, Bangladeş, Endonezya, Pakistan, Balkanlar’da Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Ortadoğu’da Filistin (Gazze/Kudüs), Irak, KKTC, Suriye ve Yemen’de gerçekleştirilecek. Yurt dışındaki kurban kesim ve dağıtım faaliyetleri Kızılay’ın uzman ekipleri tarafından koordine edilecek. Kızılay ekipleri, yurt dışında Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde gerçekleştirilecek olan kesimler sonrası pay ettikleri kurban etlerini daha önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine anlık olarak dağıtacak.

Filistin’de Merkez Gazze ve Kudüs

Yaşanan iç savaşın olumsuz etkilerini yaşayan Filistinli ihtiyaç sahiplerine de milletin kurban vekâletlerinden hazırlayacağı etleri ulaştıracak olan Kızılay, Filistin’de iki noktada kesim yapacak. Gazze ve Kudüs’te gerçekleştirilecek kesimler sonrası yetim çocuklar başta olmak üzere ülkenin birçok noktasındaki ihtiyaç sahibi Filistinlinin sofrasına kurban bereketi taşınacak.

Arakanlı İhtiyaç Sahiplerinin Yüzünü Gülecek

Kamplardaki yaşam koşulları Türkiye’nin destekleriyle iyileşen Arakanlılar’a desteğini sürdüren Türk Kızılay, vekâlet sahiplerinin kurbanlarıyla Bangladeş’te de bayramı yaşatacak. Bangladeş’te gerçekleştirilecek kurban kesimleriyle hazırlanacak olan paketler, Kızılay ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Somali’deki Yetimlere Kurban Eti

Afrika’da açlığın vurduğu Somali’de de kurban kesim faaliyeti yürütecek olan Kızılay, kurban etlerini dondurucu depolarında muhafaza edecek. Dondurucu depo sayesinde kurban etlerinin dağıtımı uzun bir zamana yayılmış olacak. Kurban etleri yetimhanelere ve buradaki aşevinde hazırlanan yemeklerle ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

“Koronayı engel saymadık”

Kızılay’ın yurt dışındaki çalışmalarını değerlendiren Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, “Geçtiğimiz yıl ülkemiz hariç 50 ülkede vekaletle kurban kesimi yapmıştık. Bu yıl tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle elbette iyilik hareketimiz biraz kısıtlandı. Ancak biz ülkemizden dünyadaki mazlumlara yönelen iyiliğin tamamen ortadan kalkmaması için kononayı bir engel olarak kabul etmedik. Daime temsilciliklerimizin bulunduğu 16 ülkede yine bize emanet edilen kurbanları keseceğiz ve dağıtacağız. Yine milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldüreceğiz” diye konuştu.

Kurban vekaleti nasıl verilir?

Kurban ibadetini Kızılay vasıtası ile gerçekleştirmek isteyen hayırseverlerimiz, yurt dışı için 850 TL ve yurt içi 1050 TL olan tutarlar karşılığında bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr’den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden vekâletlerini verebilirler.