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Medya Kızıl Goncalar'ın yapımcısı itiraf etti! Meğer planlı bir saldırıymış
Medya

Kızıl Goncalar'ın yapımcısı itiraf etti! Meğer planlı bir saldırıymış

Yeniakit Publisher
2023-12-26 17:35:00 - 2023-12-26 18:29:42
Kızıl Goncalar'ın yapımcısı itiraf etti! Meğer planlı bir saldırıymış

Tarikat ve cemaatleri hedefe koyup müridanın duygularını istismar eden 'Kızıl Goncalar' dizisinin yapımcısı Faruk Turgut mağdur rolüne büründü.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kızıl Gpncalar dizisine gelen tepkilerden sonra inceleme başlattı.

Öte yandan dizinin İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı binalarla Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinleri iptal edildi.

Kızıl Gpncalar adlı hadsizliğin yapımcısı Turgut, Arif Hür'e konuştu.

Yok o kadar özgürlük alanı!

Hem insanların dini duygularını istismar edip hem mağduru oynayan Turgut, "Bu mekanların ücretlerini ödedik, kontratlar yaptık ama sorunlar yaşıyoruz. Aslına bakarsanız bu bana ders oldu. Bir daha devletle bağlantılı hiçbir yere girmeyeceğim. Bize savaş açtılar ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu engellemeler beri 10 milyon TL'lik zarara uğratacak ama sağlık olsun. Aslanlar gibi yeni mekanlar bulacağız" dedi.

Turgut, açıklamasında, "Olacakları hesaplayarak yola çıktım." ifadesini de kullanarak planlı bir saldırı yaptığını da itiraf etti.
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