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Gündem Kızıl Goncalar'a bir tokat da Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden!
Gündem

Kızıl Goncalar'a bir tokat da Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden!

Yeniakit Publisher
2023-12-24 23:04:00 - 2023-12-24 23:09:00
Kızıl Goncalar'a bir tokat da Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden!

İslami hassasiyeti olan çevrelerin sinir uçlarıyla oynanan Fox TV'deki Kızıl Goncalar dizisine tepkiler sürüyor.

Senaryosunda cemaat ve tarikatları kendi zihinlerince oluşturkları hikayelerle aşağılayan Kızıl Goncalar'a tepki yağdı.

FOX TV’nin kızıl Goncalar Dizisi'ne gelen tepkilerden sonra RTÜK inceleme başlatırken, diziye bir tepki de Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden geldi.

Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü, İslami değerleri hedef alan Kızıl Goncalar dizisinin kendilerine bağlı mekanlardaki çekim izinlerini iptal etti.

Müdürlük, Kızıl Goncalar isimli dizide kullanılan Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (HEVKA) bulunduğu Bayrampaşa Medresesi ile İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı binasındaki (Siyasal Vakfı) çekim izinlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün kararına destek yağarken, karara gerekçe olarak RTÜK tarafından başlatılan inceleme gösterildi.
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Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinin çekim için mekan bakmaya başladığı öğrenildi.

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